Оле Ола: россиянка Косу будет выступать за «Миннесоту Линкс» в WNBA

Форвард сборной России и БК УГМК Анастасия Олаири Косу была выбрана под 15-м номером на драфте женской НБА клубом «Миннесота Линкс». В истории российского баскетбола только пять наших соотечественниц «ушли» под более высоким номером. Подробнее о мероприятии в Нью-Йорке и первые слова Олы — в материале «Известий».

Везение Йоците

Драфт женской WNBA не так популярен, как мужской аналог. Если в мужском баскетболе место и время ярмарки талантов становятся известными за полгода, то у прекрасной половины даже за месяц не было понятно о месте проведения. В итоге выбор пал на культурный центр «Шед» на Манхэттене.

Под первым номером «Даллас Уингс» выбрал Пейдж Бакерс. Титул чемпиона NCAA, звание лучшей баскетболистки NCAA (Wade Trophy), приз Нэнси Либерман (лучшей разыгрывающей NCAA) только укрепили специалистов в правильности своих размышлений. Бакерс стала первой студенткой, получившей контракт с одним очень известным производителем спортивной экипировки. А чтобы окончательно собрать фулл-хауз, за день до драфта Пейдж подписала трехлетний контракт c лигой Unrivaled. За один год игры в этой лиге Бакерс получит денег больше, чем за все четыре года контракта новичка в WNBA, то есть более $348,198. Речь Пейдж была очень эмоциональной и закончилась слезами радости.

Француженка Доминик Малонга была выбрана под вторым номером «Сиэтл Сторм», оправдав все самые смелые ожидания экспертов. Следующие два выбора были за «Вашингтон Мистикс». «Столичные» потратили их на Соню Цитрон, мастера персональной защиты из Университета Нотр-Дам, и Кики Ириафен, очень мощного форварда (18 очков, восемь подборов в сезоне NCAA) из Университета Южной Калифорнии.

Первый выбор в своей истории «Голден Стейт Валкирис» использовали, чтобы взять Юсте Йоците. Это, безусловно, самая большая неожиданность драфта. Видимо, WNBA берет курс на глобализацию. Только так можно объяснить столь высокий выбор литовки в Нью-Йорке. Хотя Юсте сама по себе уникальный игрок: она дебютировала за сборную Литвы в 13 (!) лет в отборочном матче чемпионата Европы – 2021. В финальном матче чемпионата Европы до 19 лет 2019 года Юсте забросила нашим девчонкам 33 очка.

Выбор Олы

В «Зеленую комнату» (место перед сценой на церемонии драфта, где лучшие молодые игроки сидят за столиками в окружении родных и близких. — Ред.), кроме вышеуказанных игроков, были приглашены еще 11 топовых баскетболисток NCAA и всего лишь две иностранки: австралийка Джорджия Амур и словенка Айша Сивка, которую выбрал «Чикаго» под 10-м номером.

Ждать Олаири Косу в числе игроков, присутствующих на церемонии, не приходилось. Она в этот момент находится в Красноярске и готовится в составе БК УГМК к третьему матчу полуфинальной серии против «Енисея» в розыгрыше Премьер-лиги.

Однако крик радости от Олы был слышан из Красноярска, когда имя уроженки Курска появилось на доске игроков, выбранных на драфте. Наш инсайд про интерес «Миннесоты» к Олаири оправдался. Одна из самых титулованных команд WNBA (четыре чемпионских титула) выбрала россиянку под 15-м номером.

— Это была цель, к которой я стремилась и усердно работала, — отметила «Известиям» Олаири Косу. — Я безумно благодарна за возможность стать частью WNBA и горжусь тем, что попала на драфт. Спасибо «Миннесоте Линкс», которая поверила в меня и рассмотрела мою кандидатуру. Для меня это только начало. Я настроена работать еще больше, доказывать свою ценность каждый день и сделать всё, чтобы «Миннесота Линкс» не пожалела о своем выборе. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути. Это наш общий шаг вперед.

Косу — трехкратная чемпионка России (2021/22–2023/24), четырехкратная обладательница Кубка России (2021/22–2024/25), трехкратная обладательница Суперкубка России (2022–2024). В прошлом году она была признана MVP Суперкубка.

В сезоне-2024/25 форвард провела 34 матча в Премьер-лиге, набирая в среднем 9,5 очка, 5,1 подбора, 1,2 передачи, 1,8 перехвата и один блок-шот.

Родители баскетболистки познакомились в Испании. Отец профессионально играл в баскетбол, а мать приехала туда учиться на переводчика с испанского. Второе имя — Олаири — досталось от отца, который родом из Нигерии, в его родословной были вожди африканских племен. Олаири в переводе означает «дочь вождя».

— Папа играл во Второй лиге во многих странах Европы, — вспоминала Косу в интервью «Спорт-Экспрессу». — После заключения брака они много путешествовали, какое-то время даже жили на родине отца в Нигерии. Именно тогда папе поступило предложение работать в России куратором иностранных студентов в престижных вузах Москвы и Курска. Родители приняли решение переехать в Россию, где я и родилась. К сожалению, мой папа рано ушел из жизни — когда мне было шесть лет. И с этого момента мама воспитывала меня одна и посвятила всю свою жизнь моему развитию, за что я ей бесконечно благодарна.

Шансы сохраняются

Cамым милым моментом драфта стало прямое включение Те-Хины Паопао. Уроженку островов Самоа подключили к церемонии по видеосвязи. Те-Хина появилась в кадре в национальной одежде с традиционными для Полинезии бусами из цветов. Очень хотелось бы включения Косу на фоне грохочущего Енисея или на фоне скал заповедника «Столбы». Но не в этот раз.

Увы, но другая российская баскетболистка Анастасия Болдырева не была выбрана на драфте. Нельзя сказать, что это очень плохой результат для нас. За день до драфта воспитанница московской «Тринты» была в конце четвертой десятки мок-драфтов, что при нынешней ситуации выглядит очень хорошим результатом. По всей вероятности, центровая останется в летнем лагере и попробует себя вне привязки к какой-то команде.

— Иногда спорт идет по своим сценариям — сегодня я не была выбрана на драфте. Это часть игры, и я принимаю это спокойно. У меня остаются цели и мотивация, и я продолжаю двигаться вперед, — заявила «Известиям» Болдырева, которая в прошедшем сезоне стала лучшей по блок-шотам в NCAA. — Важно понимать: возможность попасть в WNBA всё еще есть. Я готова бороться за свое место — через тренировочный лагерь, через работу и самоотдачу. Благодарю всех, кто рядом со мной на этом пути. Всё самое важное еще впереди».