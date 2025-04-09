Пиковая дата: под каким номером на драфте НБА выберут Егора Демина

Во вторник, 8 апреля, в информационном поле появилось сообщение Егора Демина о том, что он выставляет свою кандидатуру на драфт НБА. Вообще-то, об этом чуть ранее сообщили инсайдеры, да и для большинства специалистов решение игрока не стало неожиданностью. Что скрывается за этим шагом и какие перспективы у 19-летнего российского баскетболиста попасть в лучшую лигу мира, — в материале «Известий».

Простая формула

Пресс-конференция россиянина получилась волнительной — но она того стоила. Егор начал ее со слов благодарности Университету Бригама Янга (BYU), который он представлял в дебютном сезоне NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта).

— Спасибо всем, кто пришел и решил разделить этот момент со мной, — начал Егор. — Я парень из Москвы, принявший тяжелое решение покинуть свой дом, семью и отправиться играть в Испанию. После трех лет в «Реале» я решил улететь в США и не знал, чего ожидать. Но все сработало! Я принял правильное решение.

А дальше перешел к главному, заявив, что выставляет свою кандидатуру на драфт.

— Это следующий вызов, который я готов принять, — продолжил российский разыгрывающий. — Спасибо всем тренерам и моим одноклубникам. Сначала я хочу поблагодарить президента Шэйна Риза за такую хорошую обстановку в BYU. Это замечательный университет, где любому атлету и студенту будет хорошо. Благодарен за то, как меня здесь приняли. Это многое для меня значит. Спасибо директорам за предоставление такой возможности быть частью большой семьи BYU. Они верили в меня, когда меня почти никто не знал.

В 2025 году драфт пройдет в ночь 25 и 26 июня, и у Егора отличные шансы быть выбранным. Ведь появление талантливого защитника на драфте главной баскетбольной лиги мира было вопросом времени. Демин перешел из «Реала» (где был одним из лидеров дубля и даже успел дебютировать за основную команду в чемпионате Испании) в NCAA в 2024 году и с тех пор стабильно привлекает внимание к себе.

Драфт-лотерея (12 мая) будет, пожалуй, критической точкой для принятия решения о будущем Демина в сезоне 2025 года. Порядок выбора игроков клубами зависит от его величества случая. После него можно прикинуть, кто из команд способен выбрать Егора.

— На драфте все сводится к простой формуле, — отметил «Известиям» многолетний представитель Демина — агент BDA Sports Алексей Карванен. — Кто будет выбирать на драфте первым, вторым, третьим и так далее. То есть речь про очередность выбора в лотерее и какая позиция будет нужна каждому конкретному клубу. Если вы заметили, то на матчах и даже тренировках BYU регулярно присутствовал Денни Эйндж (президент по баскетбольным операциям «Юты»), приходил Стив Керр (главный тренер «Голден Стэйт»), другие известные персоны из мира баскетбола и не только, скауты клубов НБА. Поэтому не удивлюсь, если Егора возьмут очень высоко, потому что какой-то клуб, выбирающий в начале лотереи, будет остро нуждаться в разыгрывающем. Понятно, что у Егора есть небольшие проблемы с процентом реализации трехочковых. Однако на это закрывают глаза, потому что понимают, что это все нарабатывается. Но мало у кого в мире есть такой дар плеймейкера, как у Егора. И это при росте 204 см. Со своим баскетбольным IQ Егор не затерялся бы сейчас ни в одном клубе НБА. Вопрос только в том, какую задачу ставит перед собой организация, которая будет выбирать на драфте.

Особое внимание

ESPN прогнозирует Демину 12-й номер на драфте — если это случится, то Егор повторит рекорд среди россиян, установленный Ярославом Королевым в 2005 году (тогда его под 12-м номером выбрал «Лос-Анджелес Клипперс»). В этом сезоне разыгрывающий помог команде BYU выйти в Sweet 16 «Мартовского безумия», но мнения о его потенциале в НБА расходятся. Он габаритный, силен в передачах, но ему сложнее обыгрывать соперников один на один и стабильно бросать с дистанции, считает аналитик ESPN Джереми Ву.

— Демин должен извлечь выгоду из трудностей, с которыми он столкнулся, приспосабливаясь к NCAA, но ему предстоит хорошо поработать на пред-драфтовых просмотрах, когда команды захотят точнее оценить его бросковый потенциал, — пишет эксперт.

Год назад ESPN ставил Демина на девятое место, но падение в рейтинге не критично — его шансы попасть в лигу высоки. Bleacher Report, например, предсказывает ему 18-й номер.

— Отмечу важный момент: все прекрасно понимают, что в НБА самое важное для игрока — получить второй контракт, — отметил Алексей Карванен. — По статистике этого добиваются только 27 процентов. Остальные 73 процента задрафтованных игроков не закрепляются в лиге. Поэтому важно попасть в команду, которая будет заинтересована в твоем развитии. Егор это прекрасно понимает.

Защитник North Florida Ospreys Нестор Дячок считает, Егор заслужил быть выбранным в топ-10.

— Егор сейчас в топ-15 в мок-драфтах, у него хуже статистика, чем была в начале сезона, — отметил Нестор в интервью «Спорт-Экспрессу». — Он, может, упадет по рейтингу, как Матас Бузелис в прошлом году. Его просто позже задрафтовали, чем ожидалось в начале сезона. Думаю, что студенческий баскетбол в США — не для Егора Демина. То же самое было бы, если бы Лука Дончич пошел в колледж, он бы тоже не играл в свой баскетбол. Студенческий баскетбол более душный, если можно так сказать. Мне кажется, что его задрафтуют во второй десятке. Есть вариант, что его сначала опустят в G-лигу, чтобы он набирался опыта там, и в G-лиге он разберется, как играть, какой ему подходит стиль. Однако Егор — большой талант, его место в первой десятке драфта.

В России давно так не следили за драфтом НБА, как в этом году. Ведь у нас на подходе еще и Влад Голдин, и Виктор Лахин, и Олаири Косу с Анастасией Болдыревой (хоть и женская WNBA, но все равно).

В последний раз команды НБА выбирали на драфте россиянина в далеком 2013 году — тогда Сергей Карасев ушел под 19-м пиком в «Кливленд».