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Спортивные выходные с «Известиями»

Матч лидеров РПЛ, старт второго раунда плей-офф КХЛ, первая игра Овечкина после рекорда, чемпионат Европы по борьбе и другие события
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Фото: Geoff Burke-Imagn Images
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Футбол

Чемпионат России. «Зенит» – «Краснодар»

123

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

В предстоящем 24-м туре РПЛ состоится матч, который можно назвать ключевым в борьбе за золото. Лидирующий в чемпионате «Краснодар» (52 очка) приедет в гости к действующему чемпиону и победителю шести предыдущих розыгрышей национального первенства — петербургскому «Зениту» (47 очков). Пока «быки» опережают ближайших преследователей на пять очков. И, если они не проиграют в Питере, то велика вероятность первой за долгое время смены чемпиона.

13 апреля, 17:00, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Кубок Гагарина. Второй раунд. Первые и вторые матчи

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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Стартует четвертьфинал плей-офф КХЛ. После увлекательного и богатого на сенсации первого раунда в Кубке Гагарина осталось восемь команд, которые и разыграют главный трофей лиги. Уже 11 и 13 апреля в первых двух матчах серий уфимский «Салават Юлаев» примет на своем льду московский «Спартак», а ярославский «Локомотив» сыграет дома с омским «Авангардом». А 12 апреля пройдут первые игры в двух других противостояниях: московское «Динамо» встретится в родных стенах с казанским «Ак Барсом», челябинский «Трактор» — с минским «Динамо».

«В первом матче с «Динамо» не хватило реализации моментов»
Хоккеист СКА Андрей Педан — о старте плей-офф КХЛ, поражении в начале серии первого раунда и игре соперника

11 апреля, 17:00, «Уфа Арена» (Уфа); 19:00, «Арена-2000» (Ярославль). 12 апреля, 14:00, «Арена «Трактор» имени Валерия Белоусова» (Челябинск); 16:30, «ВТБ Арена» (Москва). 13 апреля, 14:00, «Уфа Арена» (Уфа); 17:00, «Арена-2000» (Ярославль). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Хоккей

Регулярный чемпионат НХЛ

123

Фото: Geoff Burke-Imagn Images

В Северной Америке подходит к концу регулярный чемпионат НХЛ. Последние его матчи состоятся в конце следующей недели, после чего 16 лучших команд стартуют в плей-офф. А пока в ближайшие дни мы увидим первые матчи Александра Овечкина после того, как он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярке. Свою историческую 895-ю шайбу он забросил в минувшие выходные. А уже в новом качестве — рекордсмена — вместе со своим «Вашинтоном Кэпиталз» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз», а затем поедет в гости к «Коламбус Блю Джекетс».

11 апреля, 02:30, Capital One Arena (Вашингтон, США). 12 апреля, 19:30, Nationwide Arena (Коламбус, США)

Борьба

Чемпионат Европы

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На континентальном первенстве по борьбе в Братиславе доминируют российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе. Уже закончились соревнования у вольников, которые с огромным отрывом выиграли общий зачет, взяв пять золотых меделей, три серебряные и одну бронзовую. 10 апреля первые пять комплектов медалей были разыграны в женской борьбе. Еще в пяти весовых категориях у женщин призеры станут известны 11 апреля. В этот же день стартуют соревнования в греко-римской борьбе — там в выходные определятся лучшие в 10 весовых категориях.

11 апреля, 11:30, греко-римская борьба, предварительный раунд (категории до 55, 63, 77, 87 и 130 кг); 17:45, греко-римская борьба, полуфиналы (до 55, 63, 77, 87 и 130 кг); 19:00, женская борьба, финалы (до 53, 57, 62, 65 и 72 кг). 12 апреля, греко-римская борьба, 17:45, полуфиналы (до 60, 67, 72, 82 и 97 кг); 19:00, финалы (до 55, 63, 77, 87 и 130 кг). 13 апреля,18:00, греко-римская борьба, финалы (до 60, 67, 72, 82 и 97 кг). Спортивный комплекс X-Bionic Sphere (Братислава, Словакия). Прямые трансляции на «Матч! Арена» и «Матч! Боец»

Плавание

Чемпионат России

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Фото: ТАСС/Егор Алеев

Национальное первенство по плаванию стартует в конце недели в Казани. Оно будет иметь особый статус, так как впервые за несколько лет станет отбором к чемпионату мира. Он пройдет в этом году в Сингапуре.

Плеск победы: пловцы привезли на родину 10 медалей чемпионата мира
Российские спортсмены показали высокие результаты, несмотря на трехлетнее отстранение от международных стартов

Ожидается участие 720 спортсменов из более чем 72 регионов страны. Будет разыгран 41 комплект медалей. Среди прочих выступят и наши главные звезды: двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, двукратный призер Олимпиады, рекордсмен мира Климент Колесников, трехкратный призер Олимпиады Юлия Ефимова, чемпион Европы Юлия Чикунова, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира Кирилл Пригода, а также 18-летний Мирон Лифинцев, триумфатор декабрьского чемпионата мира на короткой воде — первого крупного соревнования с участием российских спортсменов после разбана. Там Лифинцев выиграл пять золотых медалей.

13 апреля, 09:00, утренние заплывы; 17:00, вечерние заплывы. Дворец водных видов спорта (Казань). Прямые трансляции на «Матч Страна» и «Матч» Планета»

Смешанные единоборства

Турнир UFC 314. Никита Крылов – Доминик Рейес

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Фото: Getty Images/Chris Unger
Российский боец Никита Крылов

Действующий чемпион Fight Nights в полутяжелом весе (до 93 кг) российский боец Никита Крылов в ближайшие выходные выйдет в октагон в Майами в рамках турнира UFC 314. Ему предстоит поединок с американцем Домиником Рейесом. Для обоих спортсменов эта схватка будет очень важной в карьере. Находящийся на восьмом месте в официальном рейтинге UFC среди полутяжей Крылов два года не выступал из-за травмы. Это помешало ему дойти до титульных боев, на которые он претендовал раньше.

В случае победы над Рейесом 33-летний боец снова будет близок к ним. В свою очередь, американец после 2020 года, когда из-за скандальных решений судей проиграл бой легендарному Джону Джонсу, пребывает в кризисе. С тех пор у 35-летнего бойца четыре поражения и лишь две победы над не самыми сильными соперникам. Поэтому сейчас для 11-го номера рейтинга бой с Крыловым — первый за долгое время шанс вернуться в обойму лучших.

13 апреля, 05:00, арена «Касея-центр» (Майами, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Лыжные гонки

Чемпионат России. Масс-старт, свободный стиль

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В ближайшие выходные завершится сезон у российских лыжников. Они проведут две гонки на длинные дистанции свободным стилем в формате масс-старта — сначала на 50 км у женщин, которые побегут в Апатитах, а затем на 70 км у мужчин в Мончегорске. Именно там, в Мурманской области, зрители в последний раз перед долгим перерывом увидят таких звезд, как Александр Большунов, Наталья Терентьева и многие другие. Следующие их официальные старты будут уже в ноябре, когда начнется новый сезон.

12 апреля, 10:00 женщины, ФСК «Атлет» (Апатиты). 13 апреля, 10:00, мужчины, арена МБОУ ДОД СДЮСШОР (Мончегорск). 6 апреля, масс-старт, 10:00, женщины; 11:00, мужчины. Лыжный комплекс «Тирвас» (Кировск). Прямые трансляции на сайте Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. УНИКС – ЦСКА

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Регулярный чемпионат в главном клубном баскетбольном турнире России завершается на этой неделе. Уже на следующей пройдут матчи плей-ин. А пока в последний день регулярки зрители смогут насладиться противостоянием двух претендентов на чемпионство — казанский УНИКС примет на своей площадке ЦСКА. Обе команды уже давно закрепились в топ-4 и вышли в плей-офф. Очный матч покажет, в каком состоянии они подходят к четвертьфинальным сериям.

13 апреля, 14:00, «Баскет Холл» (Казань). Прямая трансляции на «Матч ТВ»

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