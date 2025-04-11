Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Зенит» – «Краснодар»

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

В предстоящем 24-м туре РПЛ состоится матч, который можно назвать ключевым в борьбе за золото. Лидирующий в чемпионате «Краснодар» (52 очка) приедет в гости к действующему чемпиону и победителю шести предыдущих розыгрышей национального первенства — петербургскому «Зениту» (47 очков). Пока «быки» опережают ближайших преследователей на пять очков. И, если они не проиграют в Питере, то велика вероятность первой за долгое время смены чемпиона.

13 апреля, 17:00, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Кубок Гагарина. Второй раунд. Первые и вторые матчи

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Стартует четвертьфинал плей-офф КХЛ. После увлекательного и богатого на сенсации первого раунда в Кубке Гагарина осталось восемь команд, которые и разыграют главный трофей лиги. Уже 11 и 13 апреля в первых двух матчах серий уфимский «Салават Юлаев» примет на своем льду московский «Спартак», а ярославский «Локомотив» сыграет дома с омским «Авангардом». А 12 апреля пройдут первые игры в двух других противостояниях: московское «Динамо» встретится в родных стенах с казанским «Ак Барсом», челябинский «Трактор» — с минским «Динамо».

11 апреля, 17:00, «Уфа Арена» (Уфа); 19:00, «Арена-2000» (Ярославль). 12 апреля, 14:00, «Арена «Трактор» имени Валерия Белоусова» (Челябинск); 16:30, «ВТБ Арена» (Москва). 13 апреля, 14:00, «Уфа Арена» (Уфа); 17:00, «Арена-2000» (Ярославль). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Хоккей

Регулярный чемпионат НХЛ

Фото: Geoff Burke-Imagn Images

В Северной Америке подходит к концу регулярный чемпионат НХЛ. Последние его матчи состоятся в конце следующей недели, после чего 16 лучших команд стартуют в плей-офф. А пока в ближайшие дни мы увидим первые матчи Александра Овечкина после того, как он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярке. Свою историческую 895-ю шайбу он забросил в минувшие выходные. А уже в новом качестве — рекордсмена — вместе со своим «Вашинтоном Кэпиталз» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз», а затем поедет в гости к «Коламбус Блю Джекетс».

11 апреля, 02:30, Capital One Arena (Вашингтон, США). 12 апреля, 19:30, Nationwide Arena (Коламбус, США)

Борьба

Чемпионат Европы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На континентальном первенстве по борьбе в Братиславе доминируют российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе. Уже закончились соревнования у вольников, которые с огромным отрывом выиграли общий зачет, взяв пять золотых меделей, три серебряные и одну бронзовую. 10 апреля первые пять комплектов медалей были разыграны в женской борьбе. Еще в пяти весовых категориях у женщин призеры станут известны 11 апреля. В этот же день стартуют соревнования в греко-римской борьбе — там в выходные определятся лучшие в 10 весовых категориях.

11 апреля, 11:30, греко-римская борьба, предварительный раунд (категории до 55, 63, 77, 87 и 130 кг); 17:45, греко-римская борьба, полуфиналы (до 55, 63, 77, 87 и 130 кг); 19:00, женская борьба, финалы (до 53, 57, 62, 65 и 72 кг). 12 апреля, греко-римская борьба, 17:45, полуфиналы (до 60, 67, 72, 82 и 97 кг); 19:00, финалы (до 55, 63, 77, 87 и 130 кг). 13 апреля,18:00, греко-римская борьба, финалы (до 60, 67, 72, 82 и 97 кг). Спортивный комплекс X-Bionic Sphere (Братислава, Словакия). Прямые трансляции на «Матч! Арена» и «Матч! Боец»

Плавание

Чемпионат России

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Национальное первенство по плаванию стартует в конце недели в Казани. Оно будет иметь особый статус, так как впервые за несколько лет станет отбором к чемпионату мира. Он пройдет в этом году в Сингапуре.

Ожидается участие 720 спортсменов из более чем 72 регионов страны. Будет разыгран 41 комплект медалей. Среди прочих выступят и наши главные звезды: двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, двукратный призер Олимпиады, рекордсмен мира Климент Колесников, трехкратный призер Олимпиады Юлия Ефимова, чемпион Европы Юлия Чикунова, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира Кирилл Пригода, а также 18-летний Мирон Лифинцев, триумфатор декабрьского чемпионата мира на короткой воде — первого крупного соревнования с участием российских спортсменов после разбана. Там Лифинцев выиграл пять золотых медалей.

13 апреля, 09:00, утренние заплывы; 17:00, вечерние заплывы. Дворец водных видов спорта (Казань). Прямые трансляции на «Матч Страна» и «Матч» Планета»

Смешанные единоборства

Турнир UFC 314. Никита Крылов – Доминик Рейес

Фото: Getty Images/Chris Unger Российский боец Никита Крылов

Действующий чемпион Fight Nights в полутяжелом весе (до 93 кг) российский боец Никита Крылов в ближайшие выходные выйдет в октагон в Майами в рамках турнира UFC 314. Ему предстоит поединок с американцем Домиником Рейесом. Для обоих спортсменов эта схватка будет очень важной в карьере. Находящийся на восьмом месте в официальном рейтинге UFC среди полутяжей Крылов два года не выступал из-за травмы. Это помешало ему дойти до титульных боев, на которые он претендовал раньше.

В случае победы над Рейесом 33-летний боец снова будет близок к ним. В свою очередь, американец после 2020 года, когда из-за скандальных решений судей проиграл бой легендарному Джону Джонсу, пребывает в кризисе. С тех пор у 35-летнего бойца четыре поражения и лишь две победы над не самыми сильными соперникам. Поэтому сейчас для 11-го номера рейтинга бой с Крыловым — первый за долгое время шанс вернуться в обойму лучших.

13 апреля, 05:00, арена «Касея-центр» (Майами, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Лыжные гонки

Чемпионат России. Масс-старт, свободный стиль

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В ближайшие выходные завершится сезон у российских лыжников. Они проведут две гонки на длинные дистанции свободным стилем в формате масс-старта — сначала на 50 км у женщин, которые побегут в Апатитах, а затем на 70 км у мужчин в Мончегорске. Именно там, в Мурманской области, зрители в последний раз перед долгим перерывом увидят таких звезд, как Александр Большунов, Наталья Терентьева и многие другие. Следующие их официальные старты будут уже в ноябре, когда начнется новый сезон.

12 апреля, 10:00 женщины, ФСК «Атлет» (Апатиты). 13 апреля, 10:00, мужчины, арена МБОУ ДОД СДЮСШОР (Мончегорск). 6 апреля, масс-старт, 10:00, женщины; 11:00, мужчины. Лыжный комплекс «Тирвас» (Кировск). Прямые трансляции на сайте Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. УНИКС – ЦСКА

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Регулярный чемпионат в главном клубном баскетбольном турнире России завершается на этой неделе. Уже на следующей пройдут матчи плей-ин. А пока в последний день регулярки зрители смогут насладиться противостоянием двух претендентов на чемпионство — казанский УНИКС примет на своей площадке ЦСКА. Обе команды уже давно закрепились в топ-4 и вышли в плей-офф. Очный матч покажет, в каком состоянии они подходят к четвертьфинальным сериям.

13 апреля, 14:00, «Баскет Холл» (Казань). Прямая трансляции на «Матч ТВ»