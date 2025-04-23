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Иран начал укреплять подземные ядерные объекты на фоне переговоров с США

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Фото: TASS/imago images/Xinhua
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Спутниковые снимки указывают на строительство нового периметра безопасности вокруг основания горы Kolang Gaz A'la, расположенной к югу от уранообогатительного завода Натанз в Иране. Об этом 23 апреля написали в докладе Института науки и международной безопасности.

«Создание периметра безопасности вокруг глубоко зарытых объектов, связанных с обогащением урана, говорит о том, что Иран все больше беспокоится о попытках незаконного на них проникновения», — подчеркивается в документе.

В материале указывается, что, как только работы над данным проектом будут завершены, «в комплексе разместится современная установка для сборки центрифуг, которая заменит наземную установку на главном объекте в Натанзе, разрушенную взрывом летом 2020 года».

Занимаемая площадь позволяет предположить, что там также могут располагаться дополнительные секретные мощности, как, например, незадекларированный газовый центрифужный комплекс для обогащения урана.

«Учитывая, что за последний год Иран развернул около 6 тыс. современных центрифуг на заводе по обогащению урана Фордо и на предприятии по обогащению топлива в Натанзе вне контроля Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран способен тайно развернуть несколько тысяч современных центрифуг и в новом тоннельном комплексе», — предполагается в докладе института.

В документе также отмечается, что ни один из туннельных объектов в Натанзе не был объявлен ядерным.

«Если Иран строит обогатительный завод и не заявил об этом МАГАТЭ при выдаче разрешения на строительство, это будет серьезным нарушением гарантий», — утверждают авторы доклада, напоминая, что на данный момент между Ираном и США ведутся переговоры по ядерной программе.

Поставили на повтор: Иран и США продолжают реанимацию ядерной сделки
Тегеран и Вашингтон идут к консенсусу, прислушиваясь к союзникам

19 апреля в Риме прошел второй раунд переговоров Вашингтона и Тегерана. Как сообщали иранские СМИ, между сторонами состоялся «конструктивный» диалог. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранские и американские чиновники намерены продолжить обсуждения ядерной сделки 23 апреля.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или «ядерная сделка», был подписан в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Великобританией, Францией, Китаем, Россией и Германией с другой. Согласно документу, Иран должен был вывезти большую часть обогащенного урана, на 15 лет обеспечить доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам в стране и переоборудовать завод по обогащению топлива Фордо в научно-исследовательский центр ядерной физики, который не будет иметь мощности для обогащения урана.

В 2018 году во время своего первого президентского срока Дональд Трамп официально объявил, что США выходят из «ядерной сделки», заключенной предыдущим американским лидером Бараком Обамой. 5 января 2020 года иранские власти заявили о дальнейшем сокращении обязательств по «ядерной сделке». Тегеран заявил, что не будет соблюдать ограничения, установленные в Совместном всеобъемлющем плане действий, о количестве центрифуг для обогащения урана, которые он мог использовать. Вместе с тем власти Ирана намерены и дальше сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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