Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Севастополе
В Севастополе автобус, перевозивший группу детей, попал в аварию, восемь пассажиров доставлены в больницу, сообщает 23 апреля пресс-служба полиции города.
Происшествие произошло в 12:50 напротив дома № 45 по улице Гоголя.
«В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса», — указано в Telegram-канале ведомства.
Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса Scania, неправильно выбрав дистанцию, столкнулся автомобилем Honda, двигавшимся в попутном направлении. От удара легковую машину отбросило на ехавший впереди автомобиль BMW. Полиция начала проверку.
В этот же день четверо детей пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Прибайкальском районе Бурятии. Водитель автомобиля Nissan Wingroad, выполняя разворот, совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении машиной Honda Stream, которая, в свою очередь, врезалась в SsangYong Istana.