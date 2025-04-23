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Восемь детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Севастополе

Восемь детей пострадало в ДТП с автобусом в Севастополе
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Фото: Госавтоинспекция МВД России
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В Севастополе автобус, перевозивший группу детей, попал в аварию, восемь пассажиров доставлены в больницу, сообщает 23 апреля пресс-служба полиции города.

Происшествие произошло в 12:50 напротив дома № 45 по улице Гоголя.

«В результате ДТП в медицинское учреждение были госпитализированы восемь несовершеннолетних пассажиров автобуса», — указано в Telegram-канале ведомства.

Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса Scania, неправильно выбрав дистанцию, столкнулся автомобилем Honda, двигавшимся в попутном направлении. От удара легковую машину отбросило на ехавший впереди автомобиль BMW. Полиция начала проверку.

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В этот же день четверо детей пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Прибайкальском районе Бурятии. Водитель автомобиля Nissan Wingroad, выполняя разворот, совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении машиной Honda Stream, которая, в свою очередь, врезалась в SsangYong Istana.

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