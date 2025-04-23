Четверо детей пострадали в ДТП в Прибайкальском районе Бурятии

Четверо детей пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом 23 апреля сообщили в прокуратуре республики.

«По предварительным данным <...>, водитель автомобиля Nissan Wingroad, выполняя разворот, совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении машиной Honda Stream, которая, в свою очередь, врезалась в SsangYong Istana», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту происшествия проводится проверка.

В этот же день сообщалось о гибели подростка и пострадавшем в ДТП под Красноярском. Уточняется, что автомобиль под управлением 17-летнего водителя совершил наезд на бетонное дорожное ограждение. В результате происшествия пассажирка 16 лет погибла.