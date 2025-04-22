Хуситы заявили об ударах по авианосцам США в Красном и Аравийском морях
Хуситы в Йемене сообщили о нанесении ударов по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson, а также сопровождающим их военным кораблям. Об этом 22 апреля сообщил телеканал SANA.
По информации йеменских военных, атаки были проведены с использованием крылатых ракет и беспилотников. Кроме того, в районе побережья провинции Хадджа самодельной ракетой класса «земля–воздух» был сбит американский беспилотник (БПЛА) MQ-9.
«Вооруженные силы указали, что MQ-9 является седьмым самолетом, сбитым в апреле», — уточняется в материале.
По словам телеканала, хуситы продолжат «ответственно и надлежащим образом реагировать на любые события в ближайшие дни и на всех уровнях».
Хуситы в Йемене 18 апреля совершили две атаки — на военную цель в районе аэропорта Бен-Гурион и на американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson и связанные с ними военные корабли в Красном и Аравийском морях. Отмечается, что это первое нападение на авианосец «Винсон» с момента его прибытия в Аравийское море.