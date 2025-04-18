Хуситы заявили о первой атаке на авианосец США Carl Vinson

Хуситы в Йемене совершили две атаки — ​​на военную цель в районе аэропорта Бен-Гурион и на американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson и связанные с ними военные корабли в Красном и Аравийском морях. Об этом 18 апреля сообщает политбюро движения «Ансар Аллах».

Представитель вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сариа в своем заявлении указал, что ракетные войска провели операцию по поражению цели в районе воздушной гавани в регионе Яффо с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».

«Ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и военно-морские силы провели двойную военную операцию по атаке американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson, а также их военных кораблей в Красном и Аравийском морях», — говорится в сообщении на сайте движения.

Отмечается, что это первое нападение на авианосец «Винсон» с момента его прибытия в Аравийское море.

Об уничтожении американской армией морского порта Рас-Иса, контролируемого хуситами, сообщалось накануне, 17 апреля. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что порт использовался для морской поставки нефти, которую движение хуситов использовало «как орудие контроля и для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».

Как сообщили в минздраве правительства движения «Ансар Аллах», минимум 74 человека погибли в результате ударов по нефтяному порту, также был ранен 171 человек.

Агентство Anadolu 9 апреля сообщало о гибели более 100 мирных жителей с начала атак США на Йемен. Уточнялось, что по меньшей мере 223 человека пострадали. Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ военным о начале действий против хуситов. Вскоре Центральное командование ВС США заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.