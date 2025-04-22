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Власти Кишинева запретили празднование Дня Победы на главной площади

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Власти Молдавии запретили проведение мероприятий в честь Дня Победы 9 мая на главной площади Кишинева. Об этом 22 апреля заявил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, власти официально объявили, что 9 мая в республике будет отмечаться только День Европы. Для этих целей площадь Великого национального собрания планируется занять под организацию так называемого «европейского городка».

«Тех, кто намерен отмечать День Победы, власть за собственных граждан, судя по всему, уже не считает. Для них возможностей встретить праздник достойно не предусмотрено», — дополнил Петрович в своем Telegram-канале.

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Ранее, 20 апреля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что запрет Евросоюза (ЕС) для стран-участниц на посещение России во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 Мая «реабилитирует идеологию нацизма».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля предупредила европейских чиновников, что, в случае если они посетят Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, они столкнутся с «последствиями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 апреля назвал ее заявление жестким и неправильным. Он отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.

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