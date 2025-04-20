Лавров указал на возрождение нацизма в ЕС на фоне запрета посещать РФ на 9 Мая

Запрет Евросоюза (ЕС) для стран-членов на посещение России во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 Мая реабилитирует идеологию нацизма. Об этом 20 апреля сообщил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», — сказал министр во фрагменте видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

По словам Лаврова, российская сторона «приложит все усилия», чтобы европейские страны вернулись к своим «истинным ценностям» и нацистские воззрения в них не распространялись. Глава МИД РФ при этом уточнил, что в настоящее время ЕС продолжает возрождать подобное недопустимое отношение к РФ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля предупредила европейских чиновников, что в случае, если они посетят Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, они столкнутся с «последствиями».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 апреля назвал ее заявление жестким и неправильным. Он отметил, что подобные угрозы должны оценивать те государства, которым они адресованы.