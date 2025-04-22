Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, сообщила 22 апреля торговая площадка.

«Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — указано на сайте Мосбиржи.

7 апреля экономист, эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал «Известиям», что по всему миру наблюдается серьезное снижение фондовых индексов — от азиатских до европейских бирж. Наиболее резкая реакция зафиксирована в США, где торги были приостановлены из-за стремительного обвала котировок на фоне введения пошлин президентом страны Дональдом Трампом.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Днем позже директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.