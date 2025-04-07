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Экономист объяснил падение фондовых индексов по всему миру

Бархота: падение фондовых индексов связано с реакцией стран на введение пошлин США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Серьезное снижение фондовых индексов наблюдается сегодня по всему миру — от азиатских до европейских бирж. Наиболее резкая реакция зафиксирована в США, где торги были приостановлены из-за стремительного обвала котировок. Об этом рассказал «Известиям» 7 апреля экономист, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«Это связано с тем, что торговая война и политика новой американской администрации вызывают ответные меры других стран», — пояснил специалист.

По его словам, лишь единицы государств готовы идти на компромисс, в то время как ведущие экономики, включая Китай и Евросоюз, вводят зеркальные пошлины.

«Инвесторы видят в этом угрозу для роста производства, ВВП и потребления, что в итоге ударит по прибылям компаний. Как следствие — акции начинают массово продавать, провоцируя обвал рынков», — отметил эксперт.

По мнению специалиста, наибольшее влияние ситуация оказала на США, где фондовые рынки были вынуждены приостановить торги. Это произошло в соответствии с правилами, согласно которым при резком падении необходимо остановить торговлю, чтобы дать инвесторам возможность успокоиться.

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«Президент США Дональд Трамп не учел, насколько резкой будет реакция финансового истеблишмента. Сейчас даже формируется движение, направленное на его смещение», — заявил эксперт.

Однако есть и позитивные сигналы — валютные рынки остаются стабильнее фондовых, а некоторые страны, такие как Индия и Вьетнам, ищут компромисс с США.

«Трамп называет свои меры горьким лекарством для сокращения бюджетного дефицита. Но пока мы видим не деэскалацию, а углубление кризиса. Дальнейшая динамика будет зависеть от реального влияния торговых ограничений на экономический рост, а не от краткосрочных колебаний рынка», — подытожил Бархота.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На следующий день директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая может привести к мировому финансовому кризису.

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