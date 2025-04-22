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Политолог назвал Зеленского и Порошенко людьми-функциями

Политолог Дудчак: Зеленский и Порошенко являются людьми-функциями для Запада
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Фото: TASS/SERGEY DOLZHENKO
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Украинский лидер Владимир Зеленский и экс-президент страны Петр Порошенко (входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму) являются людьми-функциями, управляемыми Западом, который, в свою очередь, в последнее время пытается «откреститься» от своих ошибок и дистанцироваться от киевского режима. Такое мнение 22 апреля в беседе с «Известиями» выразил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Норвежский экс-дипломат Ян-Эйлерт Аскерей, автор книги «Россия, Запад и Украина: историческое, геополитическое и культурное сближение», в статье для издания Steigan написал, что конфликт на Украине стал следствием провальной внешней политики страны.

Политолог напомнил, что, по большому счету, внешнеполитический курс Украины «дирижировался» извне.

По его словам, Украина после евромайдана в 2014 году перешла под полное внешнее управление. С того момента все решения властей диктуются Западом, отметил он.

«Похоже, что на Западе есть желание дистанцироваться от нынешнего [киевского] режима и все беды переложить на его плечи. Винить именно украинского лидера Владимира Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко. Это всё люди-функции, которые ни личных ценностей не имеют, ни самостоятельности в принятии решений», — подчеркнул Дудчак.

Также он назвал Порошенко и Зеленского ликвидаторами того, что когда-то было Украиной.

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21 февраля президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что не видит вины России в возникновении украинского конфликта. Он обвинил своего предшественника Джо Байдена и Зеленского в том, что они создали кризис, который могли бы предотвратить.

До этого, 2 декабря прошлого года, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина устала от Зеленского. По его словам, эта усталость только растет.

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