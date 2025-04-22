Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов впервые с 31 марта 2022 года
Индекс доллара 21 апреля опустился ниже 98 пунктов впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Tradingview.
По данным на 09:57 мск, индекс доллара находился на отметке 97,933. Однако ближе к концу дня он поднялся до отметки 98,356.
Курс доллара на международной платформе Forex 14 апреля достиг минимума в 80,9 рубля на фоне снижения глобального индекса американской валюты и относительного укрепления российской. По словам директора сервиса «Купец CRM» Анны Анисимовой, причиной снижения курса стала общая слабость доллара на международных рынках из-за нарастающей нестабильности торговой политики США.