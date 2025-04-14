Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

Экономист спрогнозировала курс доллара на ближайшие месяцы

Экономист Анисимова: курс вернется к диапазону 85–88 рублей за доллар
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Курс доллара на международной платформе Forex достиг минимума в 80,9 рубля на фоне снижения глобального индекса американской валюты и относительного укрепления российской. Об этом директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова рассказала в понедельник, 14 апреля.

По словам экономиста, триггером для снижения курса стала общая слабость доллара на международных рынках из-за нарастающей нестабильности торговой политики США. Эксперт считает, что резкое повышение импортных тарифов по решению Дональда Трампа в рамках нового витка торговой войны, особенно с Китаем и странами Северной Америки, вызвало недоверие инвесторов и усиление волатильности на валютных рынках.

Еще одной причиной стало сохранение в России низких объемов импорта. Благодаря этому рубль получил временную поддержку, несмотря на отсутствие фундаментальных факторов роста. При этом долгосрочная устойчивость текущего курса вызывает сомнения, подчеркнула экономист.

«Даже временное ослабление доллара не создает оснований для устойчивого укрепления российской валюты», — сказала Анисимова в разговоре с Lenta.Ru.

По прогнозу Анисимовой, более вероятным сценарием на ближайшие месяцы может стать возврат к диапазону 85–88 рублей за доллар при ухудшении внешнеполитического фона или росте импорта. Таким образом, укрепление рубля пока следует рассматривать как конъюнктурное явление, а не как долговременный тренд, заключила экономист.

Что будет с рублем в 2025 году? Ответы на главные вопросы

Ранее в этот день курс российской валюты укрепился к доллару, сообщается на сайте kp.ru. Курс американской валюты опустился на торгах на 11:01 мск на 0,57%, достигнув отметки 82,75 рубля, уточняет РИАМО. К 12:00 курс обвалился до 80,96 (–2,25%). Это произошло впервые за полгода — с июня 2024 года.

Начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал «Известиям», что на неделе ожидаются колебания котировок в пределах 80–86 рублей за доллар, 89–96 рублей за евро и 10,85–11,80 рубля за юань.

По его словам, снижение цен на нефть ниже $60 за баррель Brent не стало устойчивым, а продолжающиеся переговоры между Россией и США по геополитическим вопросам вселяют оптимизм в отношении рублевых активов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025