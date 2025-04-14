Экономист спрогнозировала курс доллара на ближайшие месяцы

Курс доллара на международной платформе Forex достиг минимума в 80,9 рубля на фоне снижения глобального индекса американской валюты и относительного укрепления российской. Об этом директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова рассказала в понедельник, 14 апреля.

По словам экономиста, триггером для снижения курса стала общая слабость доллара на международных рынках из-за нарастающей нестабильности торговой политики США. Эксперт считает, что резкое повышение импортных тарифов по решению Дональда Трампа в рамках нового витка торговой войны, особенно с Китаем и странами Северной Америки, вызвало недоверие инвесторов и усиление волатильности на валютных рынках.

Еще одной причиной стало сохранение в России низких объемов импорта. Благодаря этому рубль получил временную поддержку, несмотря на отсутствие фундаментальных факторов роста. При этом долгосрочная устойчивость текущего курса вызывает сомнения, подчеркнула экономист.

«Даже временное ослабление доллара не создает оснований для устойчивого укрепления российской валюты», — сказала Анисимова в разговоре с Lenta.Ru.

По прогнозу Анисимовой, более вероятным сценарием на ближайшие месяцы может стать возврат к диапазону 85–88 рублей за доллар при ухудшении внешнеполитического фона или росте импорта. Таким образом, укрепление рубля пока следует рассматривать как конъюнктурное явление, а не как долговременный тренд, заключила экономист.

Ранее в этот день курс российской валюты укрепился к доллару, сообщается на сайте kp.ru. Курс американской валюты опустился на торгах на 11:01 мск на 0,57%, достигнув отметки 82,75 рубля, уточняет РИАМО. К 12:00 курс обвалился до 80,96 (–2,25%). Это произошло впервые за полгода — с июня 2024 года.

Начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев рассказал «Известиям», что на неделе ожидаются колебания котировок в пределах 80–86 рублей за доллар, 89–96 рублей за евро и 10,85–11,80 рубля за юань.

По его словам, снижение цен на нефть ниже $60 за баррель Brent не стало устойчивым, а продолжающиеся переговоры между Россией и США по геополитическим вопросам вселяют оптимизм в отношении рублевых активов.