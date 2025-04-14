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Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе

Эксперт Соболев: до конца недели доллар будет в диапазоне 80–86 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На неделе ожидаются колебания котировок в пределах 80–86 рублей за доллар, 89–96 рублей за евро и 10,85–11,80 рубля за юань, считает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Об этом он рассказал «Известиям» 14 апреля.

Центробанк РФ установил на 12 апреля курс американской валюты в районе 84 рублей, европейской — 96,2 рубля, китайской — 11,4 рубля. При этом, по данным Мосбиржи, 11 апреля юань торгуется на уровне 11,44 рубля.

«Текущее укрепление рубля объясняется слабостью доллара на мировом валютном рынке, которая отражается в снижении его индекса (DXY) до уровней апреля 2022 года (99 пунктов) и массовой распродажей гособлигаций США на прошлой неделе», — объяснил Соболев.

По его словам, снижение цен на нефть ниже $60 за баррель Brent не стало устойчивым, а продолжающиеся переговоры между Россией и США по геополитическим вопросам вселяют оптимизм в отношении рублевых активов.

Что будет с рублем в 2025 году? Ответы на главные вопросы

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» заявил 25 февраля, что, помимо геополитики, на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.

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