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Захарова заявила о неумении Запада конкурировать в торговле на основе права

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Страны Запада демонстрируют намерение решать только собственные экономические задачи, не умея составлять конкуренцию в торговле, соблюдая установленные для всех правовые нормы и законы. Об этом 21 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом западные государства исторически взяли за практику вести торговые и санкционные войны, в связи с чем в настоящее время никаких признаков улучшения ситуации в будущем в глобальных экономических отношениях не наблюдается, считает дипломат.

«Потому что они решают свои задачи, потому что они не умеют конкурировать на основе права или торгового права, потому что они выходят в том числе из торгового права», — сказала Захарова, выступая на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России».

Официальный представитель МИДа подчеркнула, что опыт, который приобрела Россия за последние годы, находясь под санкционным давлением, является бесценным, поэтому его нужно развивать дальше и претворять в жизнь.

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9 апреля депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил, что тарифная политика президента США Дональда Трампа является одним из последних усилий, чтобы переломить тенденцию и продолжить борьбу страны за звание первой экономики мира. В этих условиях России необходимо использовать те моменты, которые будут появляться в тарифной войне, для того чтобы усилить собственные позиции на внешних рынках, заключил парламентарий.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 21 апреля заявил, что у Китая есть эффективные меры и арсенал инструментов для противодействию «давлению и буллингу» со стороны США. Посол добавил, что США, вводя торговые пошлины и «размахивая тарифной дубинкой», нарушают права других стран и попирают правила Всемирной торговой организации (ВТО).

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