В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о тарифной политике

Тарифная политика президента США Дональда Трампа является одним из последних усилий, чтобы переломить тенденцию и продолжить борьбу страны за звание первой экономики мира. Такое мнение депутат Госдумы Артем Кирьянов высказал в среду, 9 апреля.

Комментируя высказывания американского лидера о том, что страны готовы его «целовать в зад» ради сделки, парламентарий отметил относительную неспособность Соединенных Штатов к быстрой перестройке. Депутат объяснил, что заводы, размещенные во Вьетнаме, в Китае, в Юго-Восточной Азии и других странах, вряд ли вернутся в родную гавань, как этого хочет администрация Трампа.

«Что касается России, то для нас в условиях жесткого санкционного давления тарифная политика США не представляет угрозы. Мы продолжаем двигаться в том русле взаимодействия с нашими партнерами, которое уже сложилось», — указал Кирьянов в беседе с Lenta.Ru.

Депутат добавил, что конфликт, в который вовлечены Соединенные Штаты на Украине, определил новые форматы взаимодействия между странами, не относящимися к коллективному Западу.

В этих условиях России необходимо использовать те моменты, которые будут появляться в тарифной войне для того, чтобы усилить собственные позиции на внешних рынках, заключил парламентарий.

Ранее Трамп заявил, что из-за американских пошлин страны «целуют его в зад» ради новых торговых сделок, передает RT.

По его словам, государства, в отношении которых ввели пошлины, «умирают» от желания заключить торговую сделку с Соединенным Штатами, передает НСН.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее США подняли пошлины против Китая до уровня 104%.

8 апреля Трамп сообщил, что введенные пошлины США приносят в государственную казну около $2 млрд прибыли. Кроме того, Трамп добавил, что более 70 стран выразили свою готовность к проведению переговоров с США по вопросу введенных пошлин.