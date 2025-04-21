Посол КНР назвал буллингом действия Трампа против Китая

У Китая есть эффективные меры и арсенал инструментов для противодействию «давлению и буллингу» со стороны США. Об этом 21 апреля сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

«Столкнувшись с давлением и буллингом со стороны США, мы четко понимаем ситуацию. У нас есть соответствующие эффективные меры, мы обладаем мощными способностями сопротивляться давлению, имеем богатый опыт борьбы и достаточный арсенал инструментов для реагирования», — подчеркнул он в интервью «Газете.Ru».

Посол добавил, что США, вводя торговые пошлины и «размахивая тарифной дубинкой», нарушают права других стран и попирают правила Всемирной торговой организации (ВТО). Такие действия, по его словам, наносят серьезный ущерб торговой системе и подрывают глобальный порядок.

Ханьхуэй отметил, что в торговых войнах не бывает победителей, а давление на Китай не является правильным подходом для ведения дел с КНР. Он сообщил, что Пекин будет бороться до конца и решительно отстаивать свои законные и справедливые интересы в том случае, если Вашингтон продолжит идти по пути конфронтации.

18 апреля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что китайская экономика продолжает расти, несмотря на введение пошлин. Он отметил, что дефляция в некоторых секторах не указывает на наличие серьезных прогнозов о возможном крахе экономики КНР.

17 апреля газета Financial Times (FT) сообщила, что Китай стремится к экономическому сближению с Европейским союзом (ЕС) на фоне торговой войны с США. По данным издания, КНР отправляла в европейские столицы торговые делегации. Помимо этого заводы Китая уже изучают возможность перенаправления продукции на рынки континента.

До этого, 9 апреля, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия пошлин, введенных для ряда стран на 90 дней. Глава государства также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.