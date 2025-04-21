Новая разработка российских ученных может спасти жизни многих онкобольных

Разработка российских ученых спасет жизни многих онкобольных. Искусственный интеллект проследит за работой сердец пациентов. Химиотерапия вызывает сбой в работе сердечно-сосудистой системы. С проблемой сталкивается почти половина раковых больных, сообщает телеканал «Известия».

Медики хотят использовать для контроля состояния пациентов особые приборы. Искусственному интеллекту будет поручено контролировать мобильные электрокардиографы. Устройство снимает показания пациентов 20 раз в сутки. Полученные данные анализируются с помощью специального алгоритма.

Опыты показали: диагностическая точность модели мониторинга ЭКГ составляет почти 90%. Ученые надеются, что новый подход снизит смертность среди онкобольных. При этом многие эксперты отмечают, что делать выводы об эффективности метода пока рано. Исследование только началось, и необходимо получить больше данных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.