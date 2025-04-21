В Колумбии заявили о сохранении контакта с РФ по ремонту Ми-17

Россия и Колумбия пока не нашли решение для ремонта вертолетов российского производства, которыми владеет Богота, но стороны остаются в контакте по этому вопросу, подтвердил «Известиям» посол Колумбии в РФ Эктор Аренас Нейра.

«В рамках двустороннего военно-технического сотрудничества Колумбия в прошлом закупила у России несколько вертолетов Ми-17 для перевозки военнослужащих. Вертолеты хорошо зарекомендовали себя в географических и климатических условиях страны. Из-за логистических и финансовых трудностей, вызванных геополитической ситуацией, обслуживание и ремонт этих летательных аппаратов, важных для оборонного сектора Колумбии, оказались невозможными, поэтому часть из них находятся на земле. Власти и военные ведомства поддерживают контакт друг с другом в поисках решения», — заявил «Известиям» дипломат.

В российском посольстве в Колумбии «Известиям» подтвердили, что Россия предложила варианты выхода из сложившейся из-за санкций ситуации и ожидает ответа от Боготы.

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Взвинченным темпом: РФ и Колумбия не договорились по ремонту Ми-17