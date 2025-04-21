Взвинченным темпом: РФ и Колумбия не договорились по ремонту Ми-17

Москва и Богота не могут прийти к единому решению в вопросе ремонта и обслуживания вертолетов российского производства Ми-17, выяснили «Известия». РФ находится в регулярном контакте с министерством обороны латиноамериканского государства, но Колумбия не принимает часть предложений из-за угрозы вторичных санкций. Сейчас республика обладает 20 вертолетами, но только пять из них пригодны для использования, при этом российская техника регулярно необходима стране — она нужна была, например, во время недавнего конфликта на севере Колумбии.

Почему вопрос обслуживания Ми-17 в Колумбии зашел в тупик

Россия и Колумбия пока не смогли найти решение, как обслуживать российские вертолеты Ми-17, находящиеся в собственности у Боготы.

— В рамках двустороннего военно-технического сотрудничества Колумбия в прошлом закупила у России несколько вертолетов Ми-17 для перевозки военнослужащих. Вертолеты хорошо зарекомендовали себя в географических и климатических условиях страны. Из-за логистических и финансовых трудностей, вызванных геополитической ситуацией, обслуживание и ремонт этих летательных аппаратов, важных для оборонного сектора Колумбии, оказались невозможными, поэтому часть из них находится на земле. Власти и военные ведомства поддерживают контакт друг с другом в поисках решения, — заявил «Известиям» посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра.

Ми-17 российского производства Колумбия закупила в период с 1996 по 2009 год. Сейчас в распоряжении вооруженных сил латиноамериканского государства находятся 20 вертолетов, и только пять из них пригодны для использования, три находятся в процессе обслуживания, еще 12 стоят. Такие данные приводило минобороны страны в 2024 году.

— Посольство находится в контакте с министерством национальной обороны Колумбии по вопросу возобновления технического обслуживания флота вертолетов Ми-17 сухопутных войск вооруженных сил страны пребывания. Колумбийскому оборонному ведомству была обозначена готовность наших профильных структур к предметному диалогу по данной теме. На настоящий момент российская сторона ожидает ответа колумбийских партнеров, — сообщили «Известиям» в российском посольстве в Боготе.

Сложности с ремонтом вертолетов начались в 2023 году. Колумбия связывает невозможность получить должное обслуживание с отключением России от системы SWIFT и санкциями против Национальной авиационно-сервисной компании (НАСК).

НАСК была включена в так называемый список Клинтона (Specially Designated Narcotics Traffickers) — один из перечней американского минфина. Таким образом, сотрудничество с компанией может грозить другим государствам вторичными санкциями — в данном случае под них может попасть Колумбия.

Россия, в свою очередь, предлагала вариант с проведением ремонта вертолетов на территории страны, но власти латиноамериканского государства не поддержали эту идею.

В апреле 2024 года один из Ми-17 потерпел крушение в департаменте Боливар — погибли девять человек, находившихся на борту. До этого еще один вертолет российского происхождения упал в департаменте Антиокия — тогда обошлось без жертв.

В 2023 году администрация Джо Байдена предложила Колумбии отдать вертолеты Киеву в обмен на новое оборудование американского образца, но президент Густаво Петро отказался от предложения, заявив, что предпочитает, чтобы борта лежали «металлоломом» в Колумбии, чем воевали на Украине.

Ранее представитель корпорации «Ростех» в Колумбии Станислав Кудрявцев объяснил «Известиям», что в соответствии с внутренним законодательством латиноамериканской республики российские вертолеты не могут быть проданы или пожертвованы в третьи страны.

Для чего Колумбии российские вертолеты

Подвижки в вопросе ремонта Ми-17 произошли в конце прошлого года, когда властям Колумбии удалось заключить соглашение с американской компанией Vertol Systems общей стоимостью более $30 млн. Однако процесс ремонта может занять несколько лет, учитывая, что первые три вертолета будут снова готовы к работе только через полгода.

Несмотря на сложности с обслуживанием, Колумбия заинтересована в продолжении использования российских вертолетов, поскольку их технические возможности позволяют работать в сложных климатических условиях и добираться до труднодоступных районов.

Особо остро эта необходимость проявилась в конце января этого года, когда в колумбийском регионе Кататумбо началось противостояние между повстанцами из Армии национального освобождения и отколовшимися от бывших Революционных вооруженных сил Колумбии структурами. Причем вертолеты были нужны не только для доставки военных до зоны конфликта, но и для эвакуации мирных жителей в безопасные районы. Из-за отсутствия нужного количества техники ВС Колумбии пришлось брать вертолеты в аренду у частных компаний.

По некоторым данным, в результате конфликта примерно 60 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, около сотни погибли.

Осложняется ситуация еще и тем, что США в 2025 году на фоне политики по сокращению поддержки третьих стран запретили колумбийской полиции использовать 22 вертолета Black Hawk, которые Штаты самостоятельно предоставили латиноамериканским силовым структурам в качестве меры поддержки. Не исключено, что свою роль в решении Вашингтона могли сыграть и обострившиеся на тот момент дипотношения между США и Колумбией из-за депортации мигрантов с американской территории. У Боготы при этом остается еще 12 американских вертолетов этой модели, которые она закупила и обслуживает за свои средства.

В начале апреля латиноамериканская пресса сообщила, что Национальная армия Колумбии готовит в адрес правительства республики официальный запрос на закупку новых воздушных судов, чтобы справиться со сложившимся кризисом. Пока что итоговый текст письма власти не получали.

Как отметил профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец, изначально российские вертолеты не были «предметом мечтаний» Колумбии. Власти страны закупили первые борта перед встречей тогдашнего президента республики Эрнесто Сампера с Борисом Ельциным. Встреча так и не состоялась, но вертолеты остались.

Одна из причин, по которой Колумбия заинтересована найти способ починить вертолеты, вместо того чтобы купить новые, — в том, что власти латиноамериканской республики сейчас не готовы к масштабным покупкам. Россия же не против сохранить сотрудничество с Боготой, поскольку в нынешних условиях это шанс продолжить реализацию военно-технических проектов со страной, находящейся в статусе глобального партнера НАТО в регионе.