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Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства

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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Странам Евросоюза (ЕС) не следует разговаривать с Россией на языке превосходства. Об этом 20 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«С Россией таким языком [превосходства] разговаривать не надо. И если эта «коалиция желающих» возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать», — заявил Лавров в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Глава МИДа подчеркнул, что лидеры стран ЕС идут по пути возрождения нацистской идеологии в Европе и «выкрикивают» воинственные и враждебные лозунги в отношении России.

Лавров добавил, что Россия готова к открытому обсуждению любых проблем, но ожидает приличного поведения от тех, с кем будет вести переговоры.

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Ранее в этот день Лавров сообщил, что запрет ЕС для стран-членов на посещение России во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая реабилитирует идеологию нацизма. По его словам, российская сторона «приложит все усилия», чтобы европейские страны вернулись к своим «истинным ценностям» и нацистские воззрения в них не распространялись.

12 апреля глава МИД РФ подчеркнул, что усилия НАТО сейчас сконцентрированы на подготовке к новой конфронтации, а во главе этого — Германия, Франция и Великобритания. При этом он подчеркнул, что евроатлантические конструкции потерпели неудачу в обеспечении безопасности и стабильности.

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