В центре Берлина неизвестные открыли стрельбу

У отеля Hilton в центре Берлина неизвестные открыли утром огонь, как минимум один человек получил ранения. Об этом 20 апреля сообщила газета Bild.

«Мы можем подтвердить, что в отеле был произведен выстрел. Один человек, по-видимому, ранен. <...> В настоящее время полным ходом идет расследование предыстории и хода событий», — приводит издание слова представителя центра управления в полиции Берлина.

Стрельба произошла в 04:45 (05:45 мск). Полиция разыскивает минимум двух подозреваемых.

Как указала газета, в отеле находится ночной клуб, в котором могла произойти ссора между посетителями. Однако никаких деталей правоохранители пока не предоставили.

Ранее, 26 февраля, в немецком городе Билефельде несколько человек получили ранения в результате стрельбы у здания суда. Выстрелы прозвучали внезапно после окончания основного слушания по делу бывшего чемпиона Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF), боксера Бесара Нимани.