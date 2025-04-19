Самолет из Иерусалима с Благодатным огнем на борту приземлился во Внуково
В московском аэропорту Внуково-3 в субботу, 19 апреля, приземлился самолет «Роскосмоса» с Благодатным огнем на борту, следовавший из Иерусалима.
Глава госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул, что для «Роскосмоса» «большая честь» доставить в Россию Благодатный огонь.
Как сообщает корреспондент «Известий», огонь отправят из аэропорта к пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя. В общей сложности лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы.
19 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паремий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.
Благодатный огонь сошел в храме ранее в этот день. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня и направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.