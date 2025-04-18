Состоятельные американцы начали выводить деньги в банки Швейцарии из-за пошлин

Состоятельные жители Соединенных Штатов всё чаще стали открывать счета в банках Швейцарии из-за экономической политики президента США Дональда Трампа. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на швейцарские организации.

«Всё большее число состоятельных американцев открывает банковские счета в Швейцарии в рамках «деамериканизации» своих портфелей», — говорится в публикации.

Таким образом американцы пытаются диверсифицировать часть своих долларовых активов и создать «запасной аэродром» в Европе, пишет СМИ.

«Это происходит волнами. <…> Теперь новый наплыв вызывают пошлины», — пояснил гендиректор консалтинговой фирмы Alpen Partners International Пьер Габрис.

15 апреля Трамп заявил, что прибыль от новых американских пошлин может быть настолько велика, что полностью заменит подоходный налог.

9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.