Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства
Мир
СМИ узнали о попытках компаний из США добиться исключений в пошлинах Трампа
Мир
Трамп пообещал сделать США сильнее и богаче
Мир
СМИ узнали о готовящемся визите Макрона в Великобританию
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Общество
Многодетные мамы доставили Благодатный огонь из Москвы в Белгородскую область
Мир
В Италии и Греции прошли утренние пасхальные службы
Мир
Трамп в пасхальном поздравлении раскритиковал Байдена за миграционную политику
Общество
Патриарх Кирилл поделился с экипажем МКС мечтой слетать в космос
Мир
Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа
Мир
Папа римский появился на публике на праздновании Пасхи в Ватикане
Общество
Землю на три дня накроют мощные магнитные бури
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Мир
В Нижегородской области из-за пала сухостоя сгорели шесть зданий
Общество
Благодатный огонь доставили в Курск
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Общество
Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет

За чем следить инвестору на этой неделе

Как будет вести себя рынок в преддверии решения ЦБ по ключевой и как на нем скажется ожидание переговоров России и США
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На этой неделе рынок будет ожидать решения ЦБ по ключевой ставке, которое регулятор примет 25 апреля. В случае смягчения риторики Банком России индекс Мосбиржи может получить дополнительный положительный импульс, ожидает старший инвестиционный советник сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев. Позитивную динамику котировки могут показать и на фоне частичного восстановления цен на нефть и продолжения переговорного процесса между Россией и США, добавил он.

В понедельник, 21 апреля, лизинговая компания «Европлан» раскроет операционные результаты за I квартал 2025 года, а совет директоров Headhunter рассмотрит вопрос о дивидендах, заявила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

22 апреля «день инвестора» проведет разработчик ПО «Аренадата», сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева, а «Северсталь» представит операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025-го.

1

В среду компания «Промомед» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 год, рассказала Наталия Пырьева.

В четверг, 24 апреля, пройдет годовое общее собрание совета директоров (ГОСА) банка «Санкт-Петербург», на котором будет в том числе рассматриваться дивидендный вопрос. Ранее там рекомендовали выплаты в размере 29,7 руб. на обыкновенную акцию, что соответствует доходности 7,6%, напомнили аналитики ФГ «Финам». Также в этот день «ОзонФарм» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024-й.

Новый бум на российских биржах: преодолен ли медвежий рынок
Акции могут расти в зависимости от реальных договоренностей по Украине и ставки ЦБ

В пятницу «Русагро» озвучит операционные результаты за I квартал 2025 года, добавил Давид Григорьев. А «Яндекс» опубликует финансовые результаты за этот же период. Кроме того, 25 апреля — день закрытия реестра для получения финальных дивидендов «Полюса» за 2024-й, они составят 73 руб. на акцию (доходность 3,7%), добавили в «Финам».

Данные по инфляции отражают постепенное ослабление давления на цены, что на наступающей неделе поддержит восстановление индекса RGBI в диапазоне 109–110 п., ожидает Наталия Пырьева из «Цифра брокер». Индекс Мосбиржи может подняться до 3000 пунктов на фоне ожиданий мягких сигналов от ЦБ, прогресса по мирному урегулированию, восстановления долларовых цен на нефть на фоне торговой деэскалации, добавили аналитики ФГ «Финам».

1

Курс евро на этой неделе будет в диапазоне 90–92 рубля, доллара — 79–81 рублей, юаня — 11–11,2 рублей, ожидает Анна Кокорева из «БКС Мир инвестиций».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025