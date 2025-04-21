За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе рынок будет ожидать решения ЦБ по ключевой ставке, которое регулятор примет 25 апреля. В случае смягчения риторики Банком России индекс Мосбиржи может получить дополнительный положительный импульс, ожидает старший инвестиционный советник сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев. Позитивную динамику котировки могут показать и на фоне частичного восстановления цен на нефть и продолжения переговорного процесса между Россией и США, добавил он.

В понедельник, 21 апреля, лизинговая компания «Европлан» раскроет операционные результаты за I квартал 2025 года, а совет директоров Headhunter рассмотрит вопрос о дивидендах, заявила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

22 апреля «день инвестора» проведет разработчик ПО «Аренадата», сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева, а «Северсталь» представит операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025-го.

В среду компания «Промомед» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 год, рассказала Наталия Пырьева.

В четверг, 24 апреля, пройдет годовое общее собрание совета директоров (ГОСА) банка «Санкт-Петербург», на котором будет в том числе рассматриваться дивидендный вопрос. Ранее там рекомендовали выплаты в размере 29,7 руб. на обыкновенную акцию, что соответствует доходности 7,6%, напомнили аналитики ФГ «Финам». Также в этот день «ОзонФарм» опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024-й.

В пятницу «Русагро» озвучит операционные результаты за I квартал 2025 года, добавил Давид Григорьев. А «Яндекс» опубликует финансовые результаты за этот же период. Кроме того, 25 апреля — день закрытия реестра для получения финальных дивидендов «Полюса» за 2024-й, они составят 73 руб. на акцию (доходность 3,7%), добавили в «Финам».

Данные по инфляции отражают постепенное ослабление давления на цены, что на наступающей неделе поддержит восстановление индекса RGBI в диапазоне 109–110 п., ожидает Наталия Пырьева из «Цифра брокер». Индекс Мосбиржи может подняться до 3000 пунктов на фоне ожиданий мягких сигналов от ЦБ, прогресса по мирному урегулированию, восстановления долларовых цен на нефть на фоне торговой деэскалации, добавили аналитики ФГ «Финам».

Курс евро на этой неделе будет в диапазоне 90–92 рубля, доллара — 79–81 рублей, юаня — 11–11,2 рублей, ожидает Анна Кокорева из «БКС Мир инвестиций».