Новый бум на российских биржах: преодолен ли медвежий рынок

Российский фондовый рынок выздоравливает после тяжелого недуга. Индекс Мосбиржи стабилизировался выше 3100 пунктов в последний месяц и сейчас вновь подбирается к отметке 3300. По большей части рост происходит на фоне геополитических новостей. Продолжится ли в России бум частных инвестиций после прошлогоднего провала и как нынешний подъем повлияет на рынок первичных размещений (IPO) — в материале «Известий».

Выход из берлоги

Медвежий рынок 2024 года был хотя и не самым масштабным, но одним из самых длительных — он продолжался около семи месяцев. По сравнению с достигнутым в мае локальным максимумом индекс Мосбиржи к середине декабря опустился на 1050 пунктов, или почти на 30%. В основном котировки падали по двум взаимосвязанным причинам: отсутствие надежды на скорое понижение ключевой ставки и бьющие все рекорды проценты по вкладам в банке (в том числе и в реальном выражении, за вычетом инфляции). Сложилась ситуация, когда ликвидности для фондового рынка было слишком мало, а средства частных инвесторов ушли в банки.

Напротив, рост с начала года происходил при благоприятном геополитическом фоне. Новости о возобновлении переговорного процесса между Россией и США были уже достаточным фактором, чтобы котировки российского рынка акций пошли вверх. К концу февраля индекс Мосбиржи пробил 3300 пунктов, чего не наблюдалось с мая 2024 года. По сути, за два с небольшим месяца было отыграно 90% прошлогоднего снижения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Впрочем, управляющий директор УК «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров считает, что росту российских бумаг посодействовал и Банк России.

— Нельзя сказать, что рынок акций активно растет, скорее он в боковике после произошедшей резкой переоценки. Факторов переоценки было два. Во-первых, 20 декабря ЦБ принципиально изменил риторику относительно ключевой ставки, что вселило надежду на более скорый разворот денежно-кредитной политики. Во-вторых, появились позитивные ожидания относительно геополитики, и это дало дальнейший импульс, — пояснил эксперт.

Судя по всему, сейчас индекс уперся в некий потолок, и теперь, чтобы рынок продолжил рост, на место слухов должны прийти факты.

— На мой взгляд, рост будет при фактическом старте цикла снижения ставки, а также при материальных сдвигах в геополитике, — отметил Дмитрий Александров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам аналитика «Цифра брокер» Кирилла Климентьева, рынок относительно всех текущих вводных выглядит оцененным справедливо — ключевая ставка Банка России до сих пор на высоком уровне 21%, а с точки зрения политической ситуации никаких конкретных мер пока принято не было.

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых считает, что без прогресса по двум упомянутым вопросам потенциал рынка останется ограниченным, умеренные покупки будут в основном под дивиденды по компаниям со здоровой динамикой прибыли. Для новой волны покупок нужно понижение ставки, а также конкретный прогресс по ослаблению санкций.

— На окончание конфликта сложно рассчитывать при воинственном настрое Европы, и если США будут производить поставки вооружения не напрямую Украине, а через ЕС, то это мало чем будет отличаться, — указала она.

Самосбывающийся механизм

В целом отечественный рынок неплохо пережил кризис, связанный с началом СВО, да и спад на фоне резкого повышения ставок стал довольно умеренным. Во многом это связано с тем, что институциональных инвесторов и иностранцев заменили российские частники, которые повалили на биржу в рекордных количествах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Начиная с 2020 года число розничных инвесторов росло практически в геометрической прогрессии. В прошлом году это количество перевалило за 30 млн, составив около трети от всего экономически активного населения страны. Это один из самых высоких показателей в мире. Что интересно, Россия пошла путем Ирана, где рынок акций в условиях сопоставимых по жесткости санкций выживает в основном за счет частных инвестиций.

Однако захотят ли инвесторы вновь связываться с российскими бумагами после столь продолжительного медвежьего рынка, особенно учитывая, что ставки по вкладам по-прежнему находятся в районе 20%? Мнения аналитиков разделились.

— Сейчас мы видим страх опоздать, особенно в облигациях. Многие инвесторы боятся не успеть и разгоняют цены на бонды. В акциях это проявляется меньше, но интерес, безусловно, есть. По мере роста рынка боязнь упустить возможности будет только расти, тут своеобразный самосбывающийся механизм, — отмечает Дмитрий Александров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Основатель девелоперской компании «Тоннэкс Груп» Василий Лавров считает, что на рынке сейчас «нечего, вернее, некого покупать»:

— Худо-бедно на Мосбиржу зашло чуть более 30 млн человек, частников. Активных из них — 4 млн, которые совершают сделки. Но чем они торгуют? Биржа — это место, куда предприниматели приходят за деньгами, тогда, когда у них их не хватает. А у нас всё наоборот: на биржу приходят те организации, у которых с деньгами всё в порядке, поэтому и торговля идет так себе. Чтобы реально чем-то торговать, нужно становиться квалифицированным инвестором. Сейчас для этого необходимо иметь на счете 12 млн. А через полгода будет 24 млн. Зачем и почему? Ответ — забота. Чтобы не пострадали деньги граждан.

Финтех шагает впереди

Возобновление роста может положительно сказаться и еще в одном разрезе — проведении IPO. После массового выхода компаний на рынок в 2011 году (35 эмитентов) число размещений резко сократилось. К концу 2010-х на биржу попадали в лучшем случае 1–2 компании в год. И вновь ситуация резко развернулась в 2022–2023 годах. А в 2024-м число IPO достигло 14 — максимум за 13 лет. На этот год планируется размещение еще большего числа эмитентов — предположительно 18.

Обратной стороной медали является то, что частенько инвесторы оказываются разочарованы: создается ажиотажный спрос на бумаги, которые явно переоценены. В результате энтузиасты теряют до нескольких десятков процентов на своих вложениях. Будет ли после серии неудач интерес к размещениям таким же, как и в прошлом, — вопрос дискуссионный.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам Дмитрия Александрова, в 2025 году мы действительно можем увидеть возвращение рынка IPO, однако для оценок важно, чтобы ставка начала снижаться.

— На мой взгляд, возврат интереса к рынку можно ожидать во втором полугодии. Действительно, есть проблема с завышенными оценками у ряда эмитентов, и в условиях асимметрии информации это большой вызов для рынка. Розничные инвесторы часто вводятся в заблуждение относительно будущих результатов компаний, и это приводит к потерям в сделках. Банк России и Московская биржа работают над тем, чтобы улучшать механизм вывода эмитентов на рынок, но все-таки инвесторы сами должны разбираться в том, куда хотят инвестировать, и голосовать рублем. Это самый эффективный механизм, — считает собеседник.

Если на IPO будут выходить 150–200 новых компаний ежегодно, будут приняты регулирующие нормы, которые не мешают, а помогают частным лицам инвестировать, то аппетит проснется, отмечает Василий Лавров.

— Необходимо сделать всё, чтобы рынок развивался как в части поддержки для эмитентов, так и в части упрощения доступа для частных инвесторов, — подчеркнул он. — Я бы не их ограничивал, а западных институциональных инвесторов, они-то играют профессионально и не за нас.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Климентьева, в конечном итоге цену акций на IPO определяют сами инвесторы.

— На мой взгляд, классно, что на биржу выходят небольшие эмитенты, представляющие небольшие сектора. Что касается дисконта к справедливой оценке, то IPO проводят одни и те же основные 4–5 банков-организаторов, и оценка зависит скорее от настроений на рынке, — считает собеседник.

По словам аналитика «Финама» Леонида Делицына, на многое влияет успех первого размещения:

— Объявлений о начале IPO на Московской бирже пока не было, а в Петербурге 12 марта стартовал сбор заявок на участие в размещении финтех-компании JetLend. Если оно пройдет удачно, то оживления рынка IPO можно ожидать немедленно. Пока что крупных публичных компаний, для которых основная бизнес-модель — это краудлендинг, нет, в том числе и за рубежом. Для IPO не редкость, когда первыми идут на риск именно такие организации. Например, в прошлый раз пионером стал «Делимобиль», а публичных компаний, специализирующихся на каршеринге, на американских биржах тоже нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он добавил, что компании, которые планируют выйти на рынок в 2025-м, как минимум не уступают эмитентам прошлого года.