Эксперт не исключил заключения торговых сделок США со всеми странами

Американская администрация может пойти на заключение торговых соглашений с большинством стран мира, включая европейские и азиатские государства. Об этом рассказал «Известиям» 18 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Накануне CNN сообщил, что США заключат торговые сделки со всеми странами, включая Китай, в течение ближайших трех-четырех недель заявил Дональд Трамп.

«Сейчас все заявления президента Дональда Трампа в первую очередь направлены на стабилизацию финансовых рынков. Поддержка курса акций американских компаний критически важна, так как это напрямую отражает уровень доверия к администрации внутри страны», — объяснил Юшков.

По его словам, жесткие торговые меры негативно сказываются на американском бизнесе, что ведет к снижению поддержки Трампа со стороны предпринимательских кругов.

«Население тоже начинает беспокоиться — многие граждане вложили свои пенсионные накопления в ценные бумаги. Падение рынка вызывает недовольство, которое обращается против действующей администрации», — пояснил эксперт.

Он предположил, что Вашингтон в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по торговым пошлинам, особенно в отношении стран Восточной Азии.

«Изначально решение ввести высокие пошлины против традиционных партнеров — Японии, Южной Кореи, Вьетнама и Индии — выглядело нелогичным, ведь эти страны рассматривались как союзники в противодействии Китаю. Сейчас, вероятно, последует откат этих мер и подписание новых соглашений, чтобы восстановить прежние союзнические отношения», — заявил эксперт.

Аналитик не исключил, что США попытаются сформировать новый торгово-политический блок, направленный на сдерживание экономического влияния Китая.

«Подобные стратегии уже использовались американской стороной в прошлом, и сейчас может произойти их возрождение в обновленном формате», — подытожил Юшков.

17 апреля газета Financial Times (FT) сообщила, что Китай стремится к экономическому сближению с Европейским союзом (ЕС) на фоне торговой войны с США. По данным издания, КНР отправлял в европейские столицы торговые делегации. Помимо этого, заводы Китая уже изучают возможность перенаправления продукции на рынки континента.

До этого, 9 апреля, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия пошлин, введенных для ряда стран на 90 дней. Глава государства также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.