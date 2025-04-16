Американские компании теряют прибыль в торговой войне с Китаем. Что пишут СМИ

Торговая война между США и Китаем приводит к первым заметным последствиям. Крупные американские компании, такие как Tesla и Nvidia, рискуют снизить производство в США и потерять прибыль из-за тарифов со стороны США. В Китае при этом по итогам I квартала зафиксировали рост экономики выше прогнозов. Что пишут СМИ о торговом противостоянии — в дайджесте «Известий».0,

Bloomberg: в Китае зафиксирован сильный экономический рост

Экономика Китая продемонстрировала силу в начале 2025 года благодаря потребительским субсидиям и резкому увеличению экспортных поставок в целях преодоления пошлин, хотя тупиковая ситуация из-за торговой войны с США омрачает ее перспективы и подпитывает призывы к стимулированию. ВВП Китая вырос на 5,4% в I квартале по сравнению с прошлым годом, превысив прогноз в 5,2%. И производство, и потребление показали неожиданную динамику в марте, прежде чем вступили в силу огромные пошлины США на китайские товары.

Bloomberg Радужная картина вряд ли утешит политиков, поскольку ожидается, что экономическая активность ухудшится с апреля. Данные о грузоперевозках на прошлой неделе уже показали замедление объема товаров, обработанных китайскими портами, что предвещает спад торговли, поскольку мировые компании приостанавливают заказы и сокращают производство.

Без дополнительных стимулов Китаю может быть трудно достичь своего официального целевого показателя роста в 5% в этом году. Ожидается, что экспорт сократится после роста на треть в 2024 году, в то время как деловые и потребительские настроения, вероятно, пострадают от торговой войны. Экономисты международных банков в последние недели снизили свои прогнозы роста Китая в 2025 году примерно до 4% или ниже.

CNN: у Китая есть козырь в торговой войне с США

Доминирование Китая в цепочке поставок редкоземельных элементов стало одним из его самых мощных инструментов в возобновленной торговой войне с США. Минералы, используемые для батарей во всей электронике, от iPhone до электромобилей, являются жизненно важными компонентами для передовых технологий, которые определят будущее. Это тот фронт, где у президента США Дональда Трампа мало возможностей для ответных действий.

CNN На протяжении десятилетий США и другие страны зависели от поставок Пекином этих обработанных металлов. По данным Международного энергетического агентства, на долю Китая приходится 61% мирового производства редкоземельных металлов, но его контроль над стадией переработки составляет 92% мирового производства.

Китайское правительство ввело экспортные ограничения на семь видов редкоземельных минералов в качестве ответной меры на первоначальные 34-процентные пошлины Трампа на китайские товары. Новые правила требуют, чтобы все компании получали разрешение правительства на экспорт семи минералов, а также сопутствующих товаров, таких как магниты, которые являются важными компонентами в ряде дорогостоящего оружия, от истребителей-невидимок F-35 до атомных ударных подводных лодок.

The Guardian: китайские СМИ призывают Трампа «перестать ныть»

Официальные государственные СМИ Китая заявили, что США необходимо «перестать ныть» о том, что они стали жертвой глобальной экономики, пока торговая война между двумя странами продолжает набирать обороты. Газета China Daily опубликовала редакционную статью, в которой говорится, что частые заявления Дональда Трампа об обмане США «вводят в заблуждение американскую общественность».

The Guardian «США никто не обманывает, — говорится в ней. — Проблема в том, что США десятилетиями живут не по средствам. Они потребляют больше, чем производят. Они передали производство на аутсорсинг и заняли деньги, чтобы иметь более высокий уровень жизни, чем им положено по производительности. Вместо того чтобы быть «обманутыми», США бесплатно ехали на поезде глобализации».

Хотя взаимное повышение пошлин, похоже, приостановилось, конфликт между двумя крупнейшими экономиками не подает никаких признаков затихания. Китай отказывается капитулировать перед требованиями Трампа сесть за стол переговоров и пересмотреть условия торговли, в то время как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в очередной раз заявила, что Китаю нужно заключить сделку с США.

Reuters: тарифы Трампа против Китая подрывают производство Tesla

Работа Tesla по поставке комплектующих из Китая для электрических грузовиков Cybercab и Semi в США была приостановлена после того, как Трамп повысил пошлины на китайские товары. Этот шаг может сорвать план по началу массового производства долгожданных моделей, которые генеральный директор Tesla Илон Маск преподносил инвесторам как важные инновации, обеспечивающие рост американского автопроизводителя.

Reuters Tesla была готова взять на себя дополнительные расходы, когда Трамп ввел пошлину в размере 34% на китайские товары, но не смогла этого сделать, когда пошлина вышла за эти пределы, из-за чего планирование поставок было приостановлено, сообщил источник.

Компания планировала получить комплектующие в ближайшие месяцы, чтобы начать опытное производство двух моделей в октябре и массовое производство в 2026 году. При этом Cybercab будет производиться в Техасе, а Semi — в Неваде. Пока не ясно, как долго продлится приостановка. При этом Tesla в течение последних двух лет увеличивала долю деталей, поставляемых из Северной Америки для своих заводов в США, ввиду возможных пошлин США на продукцию Китая.

Financial Times: Nvidia потеряет $5,5 млрд из-за пошлин Трампа

Администрация Трампа ограничивает возможности Nvidia по продаже чипов для искусственного интеллекта в Китай, вынуждая гиганта Кремниевой долины сократить прибыль на $5,5 млрд. Компания — производитель микросхем заявила, что для продажи ее чипа H20 китайским клиентам теперь потребуется специальная лицензия. Акции Nvidia упали на 7% на внебиржевых торгах 16 апреля, в то время как фьючерсы, отслеживающие технологический индекс Nasdaq 100, снизились более чем на 2%.

Financial Times Из-за нехватки в Китае отечественных поставщиков микросхем, которые могли бы конкурировать с Nvidia, китайские технологические компании стремились покупать H20 даже в условиях потенциальных тарифов, которые Пекин мог ввести на импорт в ответ на торговую войну Вашингтона. В США заявили, что новые меры контроля необходимы для устранения риска использования чипов H20 в «суперкомпьютере в Китае».

Запрет Вашингтоном чипов H20 — последний пример того, как США используют тарифы и другие торговые барьеры для усиления давления на Пекин. Nvidia представила свои процессоры H20, ориентированные на Китай, в прошлом году после того, как администрация Джо Байдена ввела экспортный контроль над своими чипами. Они менее мощные, чем линейка ведущих графических процессоров. На долю H20 в прошлом году пришлось около $12 млрд из $17 млрд доходов Nvidia в Китае.