FT узнала о стремлении Китая сблизиться с ЕС на фоне торговой войны с США

Китай стремится к экономическому сближению с Европейским союзом (ЕС) на фоне торговой войны с США. Об этом 17 апреля сообщила газета Financial Times (FT).

«Китайские чиновники и компании стремятся к сближению с ЕС на фоне торговой войны [американского президента] Дональда Трампа, однако блок по-прежнему крайне скептически относится к идее превращения в свалку для товаров, перенаправленных из США», — говорится в материале.

По данным газеты, таким образом Пекин надеется найти альтернативные рынки для своих товаров. Уточняется, что в последнее время Китай отправлял в европейские столицы торговые делегации, в их заводы в настоящее время изучают возможность перенаправления продукции на рынки континента.

Отмечается, что лидеры государств — членов Евросоюза в том числе заявили о необходимости более тесного сотрудничества с КНР. В FT уточнили, что для перезагрузки отношений ЕС и Пекина нужно преодолеть разногласия «по поводу огромного торгового профицита Китая», а также барьеров для доступа на его собственный рынок. Сложности возникают и на фоне «молчаливой поддержки» КНР конфликта на Украине.

Старший научный сотрудник государственного аналитического центра Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэн подчеркнул, что сторонам «пора начать всё с начала». По его словам, тарифные изменения предоставляют КНР возможность переосмыслить торговые отношения с другими государствами и наталкивают на идею увеличения экспорта в Европу, а также импорта.

На фоне распространившихся сообщений намерении США предложить более чем 70 странам снизить торговые пошлины в обмен на ограничение торговых связей с Китаем источник в правительстве Великобритании 16 апреля сообщил, что Соединенное Королевство продолжит торговые отношения с КНР. По данным газеты The i Paper, он призвал не смешивать переговоры со Штатами и англо-китайские отношения.

9 апреля Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.