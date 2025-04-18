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Эксперт исключил серьезный провал в экономике Китая из-за торговой войны с США

Эксперт Митрахович: экономика Китая продолжает расти
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Фото: AP Photo/Vincent Thian
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В настоящее время в Китае наблюдается дефляция, но это затрагивает лишь определенные сектора экономики. Тем не менее это не указывает на наличие серьезных прогнозов о возможном крахе китайской экономики, рассказал «Известиям» 18 апреля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Ранее, 17 апреля, газета The New York Times (NYT) сообщила о том, что новые американские пошлины на импорт из Китая могут спровоцировать очередной шок в КНР, который образует дыру в экономике страны.

«Даже скептики говорят о замедлении прироста темпов экономики Китая, но не о том, что Китай скатится в рецессию. Китайская экономика продолжает расти. Американская экономика, по очень многим прогнозам, находится на грани риска перехода в стадию рецессии», — объяснил Митрахович.

По его словам, рецессия представляет собой падение экономического роста ниже нуля в течение двух последовательных кварталов. Таким образом, в результате торговых войн американская экономика, по всей вероятности, будет сокращаться в ближайшее время, в то время как китайская экономика продолжит расти, хотя и более медленными темпами.

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По мнению специалиста, даже если между Пекином и Вашингтоном не будет достигнуто соглашение по тарифным вопросам, китайский экспорт в США может снизиться. Тем не менее, во-первых, есть альтернативные способы параллельного импорта, которые подразумевают поставки товаров из третьих стран. Во-вторых, американский рынок не является единственным для Китая, он составляет лишь одну пятую часть общего объема китайского экспорта.

«В целом китайский экспорт на мировой рынок сократится не на две трети, как в Америке, а, может, на 10%. Опять же это не выглядит как что-то, что способно уничтожить Китай, по крайней мере, в среднесрочной перспективе», — подытожил Митрахович.

17 апреля газета Financial Times (FT) сообщила, что Китай стремится к экономическому сближению с Европейским союзом (ЕС) на фоне торговой войны с США. По данным издания, КНР отправлял в европейские столицы торговые делегации. Помимо этого, заводы Китая уже изучают возможность перенаправления продукции на рынки континента.

До этого, 9 апреля, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия пошлин, введенных для ряда стран на 90 дней. Глава государства также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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