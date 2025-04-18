В Raiffeisen опровергли информацию о приостановке продажи бизнеса в России
Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) опровергла сообщение о приостановке продажи бизнеса в России. Об этом рассказали «Известиям» 18 апреля в пресс-службе австрийской группы.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что RBI приостановила продажу подразделений в России.
«Информация не соответствует действительности. Процесс продажи продолжается», — заявили в пресс-службе.
19 февраля RBI сообщила «Известиям», что компания не будет менять планы по сокращению бизнеса в России. Там объяснили, что Raiffeisen Bank International принял запрос от ЕЦБ о значительном сокращении своего бизнеса в России до 2026 года.