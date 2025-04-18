FT узнала о приостановке попыток Raiffeisen продать бизнес в России

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приостановила продажу подразделений в России. Об этом 18 апреля сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что решение было принято еще в феврале на фоне улучшения отношений между США и Россией. Один из информаторов отметил, что серьезные усилия по продаже актива в России прекратились, хотя ситуация может измениться.

«Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и выяснить, может ли измениться позиция Вашингтона», — говорится в публикации.

В издании также подчеркнули, что Raiffeisen в то же время продолжает соблюдать требования Европейского центрального банка (ЕЦБ) по сворачиванию бизнеса на территории России, дополнила «Газета.Ru».

19 февраля RBI сообщила «Известиям», что компания не будет менять планы по сокращению бизнеса в России. Там объяснили, что Raiffeisen Bank International принял запрос от ЕЦБ о значительном сокращении своего бизнеса в России до 2026 года.