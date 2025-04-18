Путин освободил Павловского от обязанностей посла РФ в Австралии
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павловского от обязанностей посла РФ в Австралии. Соответствующий документ опубликовали 18 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.
«Освободить Павловского Алексея Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австралии и по совместительству в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи», — говорится в указе.
Павловский был назначен послом России в Австралии в апреле 2019 года.
Путин 25 марта назначил Олега Петренко чрезвычайным и полномочным послом РФ в государстве Эритрея. До этого, 6 марта, Путин назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева, который также получил должность постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.