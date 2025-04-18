Луиджи Манджоне предъявили обвинения в преследовании, убийстве и хранении оружия
Луиджи Манджоне, убийце директора крупнейшей страховой компании Соединенных Штатов United Healthcare Брайана Томпсона, предъявили обвинения в преследовании, убийстве и незаконном хранении оружия. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает телеканал АBС News.
«Манджоне обвиняется в преследовании главы United Healthcare Брайана Томпсона возле отеля Hilton в Мидтауне на Манхэттене, а затем в его убийстве 4 декабря 2024 года», — говорится в материале.
По одному из обвинений Манджоне грозит смертная казнь в случае признания его вины.
4 декабря 2024 года сообщалось об убийстве Томпсона. Мужчина стоял возле отеля, где должна была состояться конференция для инвесторов, когда, как предполагается, Манджоне произвел в него несколько выстрелов.
После, 10 декабря, прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения в отношении ранее задержанного Манджоне.
24 декабря американский адвокат Аркадий Бух рассказал, что феномен массовой общественной поддержки подозреваемого в убийстве Томпсона заключается в нарастающем недовольстве медицинской системой государственного или частного страхования в США.