Прокуратура США потребует смертной казни для убийцы главы страховой компании

Прокуратура США намерена добиваться смертной казни для 26-летнего Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главного исполнительного директора крупнейшей страховой компании Соединенных Штатов UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом говорится в заявлении главы минюста страны Пэм Бонди, опубликованном на сайте ведомства 1 апреля.

«После тщательного рассмотрения я поручила федеральным прокурорам добиваться смертной казни в этом случае», — сказала Бонди.

Уточняется, что такое решение было принято в рамках выполнения программы президента США Дональда Трампа по прекращению насильственных преступлений и возвращению безопасности страны.

Глава минюста добавила, что Томпсон был не только невинным человеком, но и отцом двоих детей.

4 декабря 2024 года сообщалось об убийстве Томпсона. Мужчина стоял возле отеля, где должна была состояться конференция для инвесторов, когда, как предполагается, Манджоне произвел в него несколько выстрелов.

После, 10 декабря, прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения в отношении ранее задержанного Манджоне.

24 декабря американский адвокат Аркадий Бух рассказал, что феномен массовой общественной поддержки подозреваемого в убийстве Томпсона заключается в нарастающем недовольстве медицинской системой государственного или частного страхования в США.