Трамп пригрозил заключением торговой сделки без согласия стран
Соединенные Штаты могут самостоятельно заключить торговые сделки со странами, которые откажутся от предложения. Об этом в четверг, 17 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.
«Все хотят заключить сделку, а если они не хотят заключать сделку, то мы заключим ее за них, потому что именно это и произойдет», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов, трансляция опубликована на YouTube-канале Белого дома.
При этом глава государства добавил, что Вашингтон «действительно заключает сделки» и займется этим, несмотря на свою готовность выслушать заинтересованные стороны.
2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.
9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.