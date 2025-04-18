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Трамп пригрозил заключением торговой сделки без согласия стран

Трамп: США сами заключат торговые сделки за тех, кто откажется от этого
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Соединенные Штаты могут самостоятельно заключить торговые сделки со странами, которые откажутся от предложения. Об этом в четверг, 17 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

«Все хотят заключить сделку, а если они не хотят заключать сделку, то мы заключим ее за них, потому что именно это и произойдет», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов, трансляция опубликована на YouTube-канале Белого дома.

При этом глава государства добавил, что Вашингтон «действительно заключает сделки» и займется этим, несмотря на свою готовность выслушать заинтересованные стороны.

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2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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