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Около 12 км дорог построят для обслуживания пищевого кластера в ТиНАО

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В Новой Москве построят около 12 км дорог для обслуживания пищевого кластера в Краснопахорском районе. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Планируется, что в районе пересечения Варшавского шоссе и дороги в пос. Щапово построят около 9 км и реконструируют свыше 2 км улично-дорожной сети», — цитирует чиновника агентство городских новостей «Москва».

Благодаря работе в кластере предприятия смогут эффективно реализовывать проекты по технологическому сотрудничеству и сокращать логистические цепочки.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в столице появится по меньшей мере 13 межотраслевых кластеров, пишет НСН. Они объединят ведущих производителей высокотехнологичной, строительной и пищевой продукции. Большая их часть разместится в Новой Москве, уточняет сайт kp.ru. Пищевой производственный кластер создается в Краснопахорском районе в рамках реализации масштабных инвестпроектов.

Там построят распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий, готовых блюд и другие. Общая их площадь составит около 600 тыс. кв. м, пишет «Москва 24».

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Осенью прошлого года сообщалось, что в юго-восточной части Краснопахорского района Новой Москвы пройдет обновление дорог и улиц. Специалисты реконструируют и построят около 3 км автодорог в поселке Щапово и прилегающих деревнях.

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