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РФ запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам

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Фото: REUTERS/Adam Gray
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Россия запросила закрытые консультации Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения моратория на удары по энергетической инфраструктуре между РФ и Украиной. Об этом 17 апреля сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили на сегодня, 17 апреля, закрытые консультации СБ ООН (не предусматривающие присутствия Украины), чтобы обсудить итоги действия 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины», — написал он в своем в Telegram-канале.

Полянский отметил, что переговоры назначены на 23:30 мск. Также по окончании мероприятия предусмотрена беседа с представителями СМИ.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики. Под атаку попали Белгородская, Брянская, Рязанская, Тверская, Курская и Тульская области.

Тогда же представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает демонстративно игнорировать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, Россия снова фиксирует нарушения соглашения.

Президент России Владимир Путин поддержал идею американского лидера Дональда Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре в ходе телефонных переговоров 18 марта. Тогда президент РФ отдал соответствующий приказ российским структурам. В тот же день после публичного согласия президента Украины Владимира Зеленского на приостановку ударов по энергетике украинская армия атаковала энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края.

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