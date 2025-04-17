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В МИД РФ заявили о полном игнорировании Киевом моратория на удары по энергообъектам

Захарова: Киев демонстративно игнорирует мораторий на удары по энергообъектам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Киевский режим продолжает демонстративно игнорировать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, Россия снова фиксирует нарушения соглашения. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевский режим продолжает демонстративно игнорировать согласованный 18 марта лидерами России и США и поддержанный [президентом Украины Владимиром] Зеленским 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики», — отметила она.

Захарова уточнила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день проводят атаки на энергетические объекты регионов России. Она напомнила, что с момента соглашения киевский режим более 80 раз нанес удары по российской энергетической инфраструктуре.

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Ранее в этот день член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что по окончании моратория на удары по энергетической инфраструктуре у России будут развязаны руки, поэтому возможен ответ на удары ВСУ. Он отметил, что Россия выполнила условия, в то время как Зеленский не обратил на соглашение никакого внимания.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не готов дать комментарий о решении президента РФ Владимира Путина по продлению моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной.

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