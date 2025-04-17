ВСУ за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 10 ударов по объектам российской энергетики. Об этом 17 апреля сообщило Минобороны РФ.
Согласно данным оборонного ведомства, в Белгородской области 16 апреля произошли несколько инцидентов: в результате обстрела ВСУ отключилась высоковольтная линия 35 кВ. Также была выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция.
Помимо этого из-за обрыва проводов без электроснабжения остался поселок Красная Яруга.
В Брянской области украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию, оставив часть потребителей без света. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Запорожской области, где артобстрел повредил электроподстанцию.
В Минобороны отметили, что другие регионы России, такие как Рязанская, Тверская, Курская и Тульская области, также стали жертвами атак украинских БПЛА, что привело к отключениям высоковольтных линий и нарушению электроснабжения для местных жителей.
16 апреля Минобороны сообщило, что ВСУ за минувшие сутки шесть раз атаковали объекты российской энергетики. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Курская и Херсонская области.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в этот же день, что Кремль пока не готов дать комментарий о решении президента РФ Владимира Путина по продлению моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной.