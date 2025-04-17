Песков указал на искреннее желание Катара развивать сотрудничество с РФ

Катар искренне выступает за развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Россией. Об этом в четверг, 17 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Уровень неплохой, хотя <...> цифровые объемы товарооборота далеко не соответствуют потенциалу двух стран. Но обилие, наверное, намерений и политическая воля дальше развивать сотрудничество очень хорошие», — отметил он, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Песков указал, что Катар играет важную роль как в международных, так и в региональных делах, а также оказывает содействие во многих чувствительных областях, в том числе в России.

«Мы признательны катарской стороне за это, этим всем обуславливается взаимный интерес к развитию диалога», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Затронул официальный представитель Кремля и тему отношений со всеми странами Персидского залива. Он отметил, что Москва развивает с ними контакты, а сами государства заинтересованы в развитии диалога с Россией.

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани 17 апреля прибыл в РФ с официальным визитом. В ходе встречи с ним президент России Владимир Путин подчеркнул, что Доха является ключевым партнером Москвы на Ближнем Востоке.