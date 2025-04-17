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В Дании предложили направить в Гренландию 100 солдат для защиты королевства

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Дания могла бы направить в Гренландию 100 вооруженных солдат и ввести на острове воинскую повинность для безопасности королевства. С таким предложением 17 апреля выступил представитель Датской народной партии по вопросам обороны Алекс Арендтсен.

«Необходимо послать сигнал о том, что мы защищаем королевство. Также необходимо привлечь гренландцев к тому, чтобы они взяли на себя большую ответственность и помогли защитить королевство», — заявил он в интервью Danmarks radio.

По словам Арендтсена, в арсенале военных также должны быть противокорабельные ракеты. Согласно идее представителя партии, записаться на военную службу могут все постоянно проживающие в Гренландии мужчины и женщины, однако они не обязаны делать это принудительно.

«У нас содружество. Каждый должен внести свой вклад в защиту королевства. В долгосрочной перспективе это должно касаться и Фарерских островов», — заявил он.

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14 апреля министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен завил, что Дания может расторгнуть соглашение об оборонном сотрудничестве с США, если Вашингтон примет решение прекратить свое членство в НАТО. Расмуссен также назвал членство США и Дании в НАТО ключевым условием для действия соглашения между странами и указал на отсутствие признаков того, что США покинут альянс.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов владение Гренландией и контроль над нею — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании в 2019 году, но получил отказ. В 2025-м Трампу также указали, что остров не продается и не будет, однако Дания может больше сотрудничать с США. 30 марта новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен точно заявил, что США не получат остров. По его словам, «так было вчера, так есть сегодня и так будет в будущем».

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