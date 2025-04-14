В Дании допустили разрыв оборонного соглашения с США

Дания может расторгнуть соглашение об оборонном сотрудничестве с США, если Вашингтон примет решение прекратить свое членство в НАТО. Об этом 14 апреля сообщил телеканал TV2 со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена.

Саша Факсе, член датского парламента от партии «Альтернатива», попросила министра подтвердить, что соглашение об оборонном сотрудничестве не может быть расторгнуто в течение10 лет — «даже если США выйдут из НАТО».

Однако Расмуссен не смог подтвердить это заявление и указал, что договор «может быть расторгнут иным способом, чем денонсация или общая договоренность», если существуют «очень особые обстоятельства».

Расмуссен также назвал членство США и Дании в НАТО ключевым условием для действия соглашения между странами и указал на отсутствие признаков того, что США покинут альянс, передает телеканал.

В 1951 году Дания и США заключили договор о строительстве на территории Гренландии 33 военных баз и радарных станций.

Американский лидер Дональд Трамп 6 марта рассматривал возможность изменения условий участия США в Организации Североатлантического договора. Он обсуждал возможность оказания поддержки только тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

В преддверии своего возвращения в Белый дом в январе президент Трамп усилил давление на членов НАТО, требуя увеличить расходы на оборону до 5%. В настоящее время лишь 23 из 32 стран НАТО достигают целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП, а Италия и Испания входят в число стран ЕС, которые не достигли и этого порога.