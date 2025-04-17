Ушаков сообщил о приглашении премьер-министра Индии Моди на парад Победы 9 мая

Кремль направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве 9 мая. Об этом 17 апреля сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с журналистами.

«Премьер приглашен, но пока мы не получили еще ответа», — приводят его слова «РИА Новости».

Кроме того, Ушаков отметил, что у самого президента России Владимира Путина запланирован визит в Индию в этом году.

О том, что Россия ожидает визита Моди на празднование 80-летия Победы, 8 апреля сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, вопрос о поездке индийского лидера пока прорабатывается.

Накануне премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что не откажется от визита в Москву на День Победы, невзирая на мощное политическое давление. Он добавил, что согласился на поездку в Москву потому, что сербы гордятся своим участием в победе над нацизмом.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием войны.