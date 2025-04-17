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Трамп раскритиковал работу главы ФРС Пауэлла и призвал его покинуть свой пост

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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал работу председателя американской Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк США) Джерома Пауэлла, заявив 17 апреля, что тот ведет недостаточно мягкую денежно-кредитную политику (ДКР).

По его мнению, глава ФРС, которому он дал прозвище (мистер. — Ред.) «Слишком Поздно», должен был уже давно снизить ключевую ставку, а теперь ему остается только покинуть свой пост. Полномочия Пауэлла на посту главы ведомства истекут в мае 2026 года.

«Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, снизит ставки в седьмой раз. Однако Джером «Слишком Поздно» Пауэлл из Федрезерва, всегда опаздывающий и ошибающийся, вчера выступил с докладом, который снова — что неудивительно — оказался полным провалом», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он отметил, что цены на нефть снижаются, продукты питания, включая яйца, также дешевеют, а США богатеют за счет пошлин.

«Слишком Поздно» должен был снизить процентные ставки, как и ЕЦБ, давным-давно, но теперь он явно должен их понизить. Поскорее бы полномочия Пауэлла окончились!» — пожелал глава государства.

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Сам Пауэлл 16 апреля заявил, что политика Трампа по ужесточению пошлин может привести к ускорению темпа роста инфляции в США и негативно скажется на экономическом росте. Пауэлл подчеркнул, что ФРС не сталкивалась с подобной ситуацией около полувека. По его словам, тарифы Трампа толкают экономику США на путь более слабого роста, более высокой безработицы и более быстрой инфляции.

Трамп 9 апреля заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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