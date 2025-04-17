Трамп раскритиковал работу главы ФРС Пауэлла и призвал его покинуть свой пост

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал работу председателя американской Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк США) Джерома Пауэлла, заявив 17 апреля, что тот ведет недостаточно мягкую денежно-кредитную политику (ДКР).

По его мнению, глава ФРС, которому он дал прозвище (мистер. — Ред.) «Слишком Поздно», должен был уже давно снизить ключевую ставку, а теперь ему остается только покинуть свой пост. Полномочия Пауэлла на посту главы ведомства истекут в мае 2026 года.

«Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, снизит ставки в седьмой раз. Однако Джером «Слишком Поздно» Пауэлл из Федрезерва, всегда опаздывающий и ошибающийся, вчера выступил с докладом, который снова — что неудивительно — оказался полным провалом», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он отметил, что цены на нефть снижаются, продукты питания, включая яйца, также дешевеют, а США богатеют за счет пошлин.

«Слишком Поздно» должен был снизить процентные ставки, как и ЕЦБ, давным-давно, но теперь он явно должен их понизить. Поскорее бы полномочия Пауэлла окончились!» — пожелал глава государства.

Сам Пауэлл 16 апреля заявил, что политика Трампа по ужесточению пошлин может привести к ускорению темпа роста инфляции в США и негативно скажется на экономическом росте. Пауэлл подчеркнул, что ФРС не сталкивалась с подобной ситуацией около полувека. По его словам, тарифы Трампа толкают экономику США на путь более слабого роста, более высокой безработицы и более быстрой инфляции.

Трамп 9 апреля заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.