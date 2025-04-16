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Глава ФРС США предупредил о последствиях введения пошлин

Пауэлл: ужесточение пошлин может ускорить рост инфляции в США
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Политика президента США Дональда Трампа по ужесточению пошлин может привести к ускорению темпа роста инфляции в США и негативно скажется на экономическом росте. Об этом 16 апреля сообщил глава американской Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк Соединенных Штатов) Джером Пауэлл.

«Уровень объявленного на данный момент повышения тарифов значительно больше, чем ожидалось», — приводит его слова CNN.

Пауэлл подчеркнул, что ФРС не сталкивалась с подобной ситуацией около полувека. По его словам, тарифы Трампа толкают экономику США на путь более слабого роста, более высокой безработицы и более быстрой инфляции.

Глава ФРС сообщил, что инфляционный рост в стране может затянуться, его длительность зависит от множества факторов, включая время, необходимое для того, чтобы тарифы «полностью отразились на ценах».

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Пауэлл 4 апреля заявил, что резкое увеличение пошлин приведет к замедлению роста экономики Соединенных Штатов и разгону темпов инфляции в стране. Он отметил, что на данный момент экономика США всë еще находится в хорошем состоянии, однако прогноз на будущее не такой оптимистичный.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. На следующий день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США.

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