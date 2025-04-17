Ушаков заявил о продолжении диалога по новому телефонному разговору Путина и Трампа
- Новости
- Политика
- Ушаков заявил о продолжении диалога по новому телефонному разговору Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков 17 апреля сообщил, что ведется диалог о новом телефонном разговоре российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, однако конкретных договоренностей пока не достигнуто.
Также по словам Ушакова, Катар теоретически может рассматриваться в качестве площадки для переговоров России и США.
«Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось», — сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Катар стать еще одной площадкой для переговоров РФ и США, как Саудовская Аравия.
Последний телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 18 марта. Во время беседы они обменялись мнениями по украинскому конфликту, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.