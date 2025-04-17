Делегация МИД РФ примет участие в саммите БРИКС в конце апреля
Российская делегация примет участие в заседании министров иностранных дел стран БРИКС 28–29 апреля в Рио-де-Жанейро, сообщил «Известиям» директор латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин.
«В конце апреля будет проходить совет министров БРИКС, и Россия как член будет участвовать в этом мероприятии. РФ в саммите БРИКС, безусловно, будет участвовать», — сказал Щетинин.
С 1 января председательство в группе БРИКС перешло Бразилии. Итоговое мероприятие с участием лидеров 20 стран, входящих в объединение в качестве полноправных членов или партнеров, запланировано на 6–7 июля и состоится в Рио-де-Жанейро.
6 января правительство Бразилии, в 2025 году исполняющей роль председателя БРИКС, официально объявило о вступлении Индонезии в объединение. Членство республики было одобрено согласно руководящим принципам, критериям и процедурам расширения БРИКС.
БРИКС — межгосударственное объединение стран. Накануне саммита в Казани, прошедшего с 22 по 24 октября 2024 года, на подключение к работе объединения поступило 35 заявок. С 1 января 2025 года к нему в качестве партнеров присоединились Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.